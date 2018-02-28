美元多头受加息前景鼓舞 本周人民币或略承压--FXTM富拓

路透香港2月28日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

受美联储主席鲍威尔在国会作证时的乐观言论提振，美元兑一篮子主要货币猛涨。

鲍威尔对美国经济健康状况表示乐观，同时认为市场波动将不会阻止进一步加息。当被问及央行今年是否会加息超过三次，鲍威尔没有给出过多线索。鲍威尔表示经济前景｢保持强劲，尽管近期市场有些动荡｣，他的表态推升了市场对美联储今年可能加息四次的预期。美元多头大受鼓舞，美元指数突破90.20。从技术角度看，若多头能在90.20上方保持控制权，该指数有望上探90.50。

周二，人民币兑美元走软，在鲍威尔发表证词后，美元/人民币升向6.3170元。美元/离岸人民币亦上扬，汇价突破6.3200元。监于美元多头受到加息前景鼓舞，本周人民币可能略微承压。

**英镑美元**

英镑大幅波动走势继续凸显出英镑对货币政策预期变得更加敏感。

本周初，英国央行副行长Dave Ramsden的鹰派言论一度助长英镑多头的信心。但上涨动力不足促使空头重新入场。由于美元从美国加息预期中获得支持，英镑/美元面临下跌风险。从技术角度看，英镑/美元继续承压于1.4000美元阻力位。若该汇率不能向上突破1.4000美元，则可能向1.3900美元和1.3850美元回落。

**黄金**

周二，黄金市场处于强大抛售压力下，在鲍威尔国会首秀后，金价跌向1,315美元。

市场解读鲍威尔首次国会作证立场偏鹰，金价应声下跌。看上去美国加息预期升温使得黄金市场面临大跌风险。黄金是零收益率资产，高利率环境不利于其走势。从技术角度看，技术交易员们将继续密切关注金价在1,340美元关键位附近的反应。若持续受阻于此，则金价可能跌回1,324.15美元。若多头能推动金价向上突破1,340美元，则有望上探1,360美元。（完）

注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。