市场注意力转向欧洲央行会议--FXTM富拓

路透香港6月8日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

美元/人民币承压，波动于6.7900元附近。美国政局持续不稳给美元带来继续下行的风险，该汇率可能下探6.7800元。

**欧洲央行会有意外之举吗**

当前欧洲政治风险暂缓，宏观经济基本面向好令欧元表现好于其他货币。注意力转向周四的欧洲央行会议，尽管市场普遍预期央行6月份将保持货币政策不变，但投资者将密切关注欧洲央行是否暗示未来缩减量化宽松规模。随着基本面不断改善，人们对欧洲经济复苏的信心稳步上升，市场关注欧洲央行是否会表现出鹰派姿态。

**英镑静待英国大选**

英镑/美元走势停滞，投资者在英国大选前保持观望。民调结果变化不定，从工党险胜到出现潜在｢悬浮议会｣情形，周四的大选前景不明朗。不确定性上升令英镑面临下跌风险。若文翠珊赢得大选，那么利好英镑走势，但其涨势仍受限于持续的退欧问题。从技术角度看，英镑/美元目前盘整于1.2900美元附近。若出现“悬浮议会”，英镑可能骤跌，1.2600美元构成第一道防线。

**美元指数承压于97.00下方**

今年美元风光不在，美国政局不稳和疲软的经济数据拖累了美元走势。“特朗普行情”已是昨日黄花，人们对特朗普推进财政支出措施的期望也与日俱减，美元多头已失去了支持汇价的动力。虽然市场普遍预期美联储6月份加息，但长期的加息路径并不明朗，这导致美元走势不振。

**黄金**

本周的三大风险事件前的不确定气氛加速了避险，金价挺进1,293美元。美元疲软助推金价逼近1,300美元。避险成为不确定环境中的主题，金价短期内有望上探1,300美元。从技术角度看，日线图上金价仍看涨，美元持续疲软为其打开了迈向1,300美元的通道。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。