多头推动美元指数突破阻力位 或为上探打开通道--FXTM富拓

路透香港9月28日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

美联储主席耶伦发表鹰派言论提振了美国2017年再次加息的可能性，美元全线走强。从技术角度看，日线图上美元指数反弹，多头推动该指数一举突破93.00阻力位。若该指数继续升至93.50上方，则将为其上探94.00打开通道。

**欧元美元**

欧元兑美元延续跌势，因欧元空头抓住政治不确定性机会发力，同时美元回升。在美国加息预期上升、欧洲出现政治不确定性情况下，空头能否在第四季度卷土重来呢？在作者撰文时，欧元/美元波动于1.1750美元下方，下行目标指向1.1680美元支撑位。

从技术角度看，当欧元/美元跌破并收于1.18320美元下方时，该汇率在日线图上的上涨趋势已经失效了。若欧元/美元一直保持在1.1680美元下方，则可能跌向1.1500美元。

**黄金**

耶伦在克里夫兰发表鹰派讲话后，金价走低。市场对美联储12月份的加息预期上升，黄金面临新的抛售压力。空头仍在1,300美元下方保持控制权，随着美元进一步上涨，金价料继续下行。从技术角度看，日线和周线图上，黄金面临越来越大的抛售压力。1,300美元前支撑位将转化为动态阻力位，压制金价跌向1,280美元。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。