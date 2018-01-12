汇市一周综述：都是购债起事端 日圆欧元跃升美元受挫

整理 王兴亚

资料图片：2016年1月，中国北京，美元、欧元、人民币、英镑、日圆和港元等币种。REUTERS/Jason Lee

路透北京1月12日 - 日本央行周二在常规操作中削减超长期公债购买规模，引燃对该央行在今年开始撤回大规模刺激政策的猜测，提振日圆大涨。周四央行维持购债规模不变，协助安抚市场情绪。多数市场人士预期日本央行将会避免再度在市场引发震撼。

有媒体称负责评估中国外汇储备管理的官员已建议放缓或停止购买美国公债，推动美国10年期公债收益率升至10个月高位，并削弱美元。中国外管局辟谣后市场忧虑缓解，美元收复部分失地。

欧洲央行12月会议记录称，决策者可能很快重新考虑政策沟通立场。这一相对强硬的表态促使市场臆测决策者正准备缩减大规模的货币刺激计划，推动欧元急升。

展望下周，加拿大央行和韩国央行将公布利率决议，数位美联储官员将发表讲话。数据方面，中国周四将召开2017年国民经济运行情况新闻发布会，公布工业增加值、投资和消费等数据；另外比较重要的还有英国和欧元区通胀数据。

日本央行周二削减在常规市场操作中购买的长期公债规模，将剩余期限为10-25年以及25-40年公债的购买规模较前次操作均削减100 亿日圆。虽然此行动被视为技术性质居多，且与该央行迄今以来的政策相符，但仍令一些市场人士感到意外，引发了一波关于该央行准备开始缩减刺激的揣测。这提振日圆兑美元跃升，日圆兑欧元等其他货币也走高。

自从2016年采取收益率曲线控制政策以来，日本央行偶尔会调整购债规模。央行官员解释称，任何变动都旨在维持债券收益率与政策目标相一致，而非就未来政策发出暗示。

日本央行周四维持购债规模不变，协助安抚市场情绪。多数市场人士预期日本央行将会避免再度在市场引发震撼。不过，基于日本央行已经持有市场上近半数的日债，许多交易员认为，日本央行别无选择，只能继续逐渐缩减购债。

“日圆空仓过去持续增加，投资者似乎在寻找机会削减这些仓位，”瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura表示。

**中国减购美债的报导打压美元**

彭博周三报导，负责评估中国外汇储备管理的官员已建议放缓或停止购买美国公债，因为美国公债对中国的吸引力降低，而且美国与中国之间的贸易紧张关系升温。该报导推动美国10年期公债收益率升至10个月高位，并削弱美元。美元兑日圆在电子交易系统(EBS)下跌近1.1%，创去年5月以来最大单日百分比跌幅。

中国外管局周四辟谣，称该报导有可能引用错误消息来源，也有可能是一条假消息；并指出中国外汇储备始终按照多元化、分散化原则进行投资管理，保障外汇资产总体安全和保值增值。

中国可能减少购买美国公债的忧虑缓解，美元和美国公债获得部分买盘的支撑。不过，一些分析师仍对美元近期前景保持谨慎。

“年初时我们认为，虽然美元可能变得有点超跌，应该会出现一波小幅修正，但我们仍倾向认为美元结构性贬值将会持续，”CIBC Capital Markets的外汇策略分析师Jeremy Stretch在路透全球市场论坛上表示。

“虽然我们看好欧元今年再度上涨，但涨势将逊于2017年。不过我们看好日圆表现将较突出，因为认为投资人对于日本央行政策已经过度掉以轻心。”

**欧洲央行会议记录立场鹰派**

欧元兑美元周四急升，此前欧洲央行称可能在2018年初重新考虑政策沟通立场，促使市场臆测决策者正准备缩减其大规模的货币刺激计划。

欧洲央行公布12月会议记录显示，欧元区经济成长速度为十年来最快，欧洲央行应逐渐调整货币立场，以免推迟行动给经济带来更大冲击，且应考虑对政策指引进行更广泛的调整，降低对购债的关注，增加对利率的关注。

“鉴于经济复苏的步伐和量化宽松政策实施的时间，这不应该是个大意外，不过，会议记录还是给欧元多头提供了对欧元前景更加充满信心的理由，”ETX Capital的分析师Neil Wilson在报告中写道。(完)