汇市一周综述：美元开门黑跌跌不休 人民币节节高冲破6.3关口

整理 刘秀红

路透北京2月2日 - 本周全球重大事件、经济数据较多，尤其是美国方面，特朗普上任总统后首份国情咨文以及美联储政策会议颇受关注，周五晚间的非农就业数据也是市场关心的焦点。

进入2018年以来一路跌跌不休的美元，原本指望从这些关键事件中寻获支撑，可惜仍未能从跌势中抽身，即便期间有所上涨，也很快被空头扼杀，美元指数数次跌穿89关口，1月以近两年最大单月跌幅收场。

欧元表现则可圈可点。有区域强劲经济数据撑腰，即便面临一度上涨的美元，欧元仍然韧性十足，稳定在上周所及三年高位附近。英镑本周先跌后涨，首相特雷莎·梅领导地位面临党内成员挑战，退欧法案又遭上议院抨击，打压英镑下滑。不过有央行总裁卡尼的乐观经济评论，投资者对英国加速升息有所期待，英镑涨势再现。

人民币的走势更是抢眼，兑美元屡创8.11汇改以来新高。特朗普国情咨文及美联储决议之前，观望气氛浓厚，人民币最初小跌，但之后随着美元疲弱，结汇需求增多，人民币再展强势，中间价也是被调高至汇改以来新高。

下周数据看点不算多，但将有英国、澳新等多国央行公布利率决议，重点关注周四的英国央行通胀报告和利率决议，另外还将有多位美国地方联储银行总裁讲话。美国政府维持运转至2月8日之后的命运如何也值得关注。

**美元跌势难救**

本周之前已连续六周下跌的美元仍未能翻身，收益率优势蒸发以及美国财长努钦上周对弱势美元的默许极大地鼓舞了美元空头。市场原本指望能从总统特朗普国情咨文中寻获支撑，但演讲未能对美元的下跌行情起到安抚作用。

本周初美元呈盘整走势，因金融市场预计美联储将对经济前景更有把握，但维持政策不变。

德意志银行外汇策略师Esther Reichelt表示，“我们仍认为美元将普遍走软，这也可能是因为市场的风险厌恶情绪所致”。

周三美联储果真维持利率不变，但称预计通胀将在今年攀升，表明联储仍可能在新任主席鲍威尔上任后于3月升息。随后美元一度扳回部分近期跌幅，但反弹也仅是昙花一现。

“美联储为3月加息敞开大门，但这已经被市场消化，”Robert W. Baird & Co首席投资策略师Bruce Bittles说。

ING分析师团队也表示，“虽然第一时间的反应是美元上涨，我们预期对美元的正面效应将很快消退，不只是因为市场价格已在很大程度上反映了对紧缩政策的预期，其他地方的经济在同步回升、以及美国政局存在很大不确定性...都意味着美元表现出的强势不太可能转化为趋势。”

美元1月录得2016年中期以来最差月度表现，胶着于近三年低位处。

**欧元韧性十足**

有强劲区域经济表现作为支撑，欧元涨势非常有底气。欧元区经济今年可能再次成为一颗闪耀的明星，但是持续疲弱的通胀将可能让欧洲央行没法跟随其他央行很快就收紧货币政策。

2017年欧元区经济扩张速度为10年来最快，2018年初的信心仍处于高位，尽管自17年以来的高位小幅回落，这表明今年开局强劲。

这样的经济增长水平为收紧政策奠定了良好基础，但是今年已经涨了4%的欧元走势强劲，让进口价格变得便宜，加大了欧洲央行努力推动通胀升向近2%目标的作战难度。

路透专栏作家Jamie McGeever称，投机者从未如此看涨欧元，推动欧元突破1.25美元的那股动能，正在鼓励对冲基金和投机者增持欧元多仓，而不是减持。

欧元区1月通胀进一步放缓，支撑了欧洲央行审慎回撤刺激政策的立场，因尽管油价大涨，消费者物价压力仍不大。

欧洲央行执委科尔表示在结束购债方面不会操之过急，执委普雷特也表态，只有当该行确信即便没有其提供的额外协助，通胀也会朝目标前进时，才会停止向欧元区经济挹注资金。

而欧盟执委莫斯可维西表示，欧元区经济增长动能将延续至2018和2019年。一项调查也显示，欧元区制造业的热络景气将延续至2018年，1月制造业以超过20年来最快速度生产商品，意味着经济复苏动能不坠。

**英镑后顾有忧**

正在进行棘手的退欧谈判的英国正面临着与欧元区相反的问题，因退欧公投以来的英镑贬值推动英国通胀率大幅超过央行的2%目标。

尽管市场预期英国央行今年将升息，但至少在11月之前该央行料将按兵不动。一旦加息后，可能将维持不变直到2019年的最后几个月。

英镑周初下跌，因投资者担心英国政局的不确定性，而且上议院的宪法委员会表示，首相特雷莎·梅终止英国欧盟成员国的立法有“根本缺陷”。此外，有欧盟官员已告知英国金融业者他们不会同意签订允许金融企业在没有阻碍下在彼此市场营业的协议。

不过央行总裁卡尼称，央行正在将注意力转回至抑制通胀，这支撑了投资者对央行将比预期更快地约束货币政策的押注。英镑因此得以上涨。

预计英国央行货币政策委员会在2月8日的会议上将维持0.5%的利率不变，市场目前预计5月升息的可能性仅为50%，但提前，而不是推迟升息的可能性在增加，有可能会在5月。

**人民币节节高**

拜美元走软所赐，人民币本周屡破8.11汇改以来新高，突破6.3关口。

有外资行交易员称，“升得太快了，这速度下去到年底人民币升到哪儿都不敢想象，现在各家机构改预期目标的速度还赶不上实际升值速度，看来央妈真的容忍汇率波动。”

1月人民币兑美元涨幅累计高达3.5%，创1994年汇率并轨以来最大单月涨幅。(完)