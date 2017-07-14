汇市一周综述：叶伦鹰气不足美元涨势暂歇 首轮中美全面经济对话将登场

整理 杜明霞

路透北京7月14日 - 本周市场将大部分目光放在主要央行的动向上，重头戏当属美联储主席叶伦周三和周四在国会发表的半年度证词演说。叶伦的证词不像许多人预期的那么鹰派，令美元承压，美元指数周线可能收跌0.25%。但是美国数据乐观，支撑美元在周五盘初持稳。

分析师称，美联储再度升息之前，料将密切观察通胀趋势，因此市场对通胀数据的关注度相当高。美国6月通胀数据周五稍晚出炉前，汇市投资者保持谨慎。

加拿大央行决定升息，料将加入许多趋于鹰派的央行之列，加元因此受到提振。此外，英国央行和欧洲央行等数家央行准备转变货币政策，使得美元涨势受到挑战。

下周中美将举行首轮全面经济对话，欧洲央行和日本央行将公布政策决定。数据方面，有中国第二季GDP，欧元区、英国通胀数据，以及日本贸易收支等，料将为投资者提供关于各地经济表现的线索。

上周出炉的美国非农就业数据好于预期，支持美元在本周初段上涨，美元兑日圆周二触及四个月高点114.495日圆。

之后特朗普长子电邮显示，俄罗斯在去年美国大选前支持其父竞选，让市场担忧财政刺激计划恐难推进，以及美联储主席叶伦在国会半年度听证会上的演说不像许多人预期的那样鹰派，令美元承压。

不过美国初请失业金和生产者物价数据乐观，帮助美元持稳。

美元指数在周五盘初几乎变动，在今日稍晚美国公布通胀数据之前，汇市投资者依然保持谨慎。数据料将为美元短期走向定调。

美元近来的涨势，尤其是兑日圆的涨势，在本周末段暂停，因美联储主席叶伦的证词打压了收紧货币政策的预期。

叶伦周三在国会半年度听证会上称，美国经济健康到足以支撑升息和开始缩减巨量的债券组合，但低通胀率可能减少了联储的升息空间。

“总体看法是叶伦的讲话偏鸽派，但她这样做可能是想立即平息太多担忧，”State Street Bank and Trust的管理人士Bart Wakabayashi称，“我们的数据表明，美国通胀实际再度抬头，美联储似乎也依然在继续加息的道路上。”

**关注焦点转向数据**

市场焦点转向美国通胀数据以及数据对美联储政策可能的影响。

美国通胀上升的迹象可能巩固美联储将再度宜早不宜迟升息的观点，而这可能拉抬美债收益率与美元。

不过美国6月核心消费者物价指数(CPI)同比预计将仅增长1.7%，与5月涨幅相近。6月核心CPI料较前月增长0.2%，5月为增长0.1%。

“经过6月的升息后，美联储在再度升息之前，料将密切观察通胀趋势。因此市场对通胀数据的关注程度也相当高，美元可能出现大幅震荡，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。

美元指数周五亚洲盘初持平于95.766，周线料将收跌0.25%。美元兑日圆小涨至113.425日圆。

**欧洲央行可能将结束购债**

欧元兑美元周五盘初持平于1.1403美元，隔夜10年期德债收益率回升至0.05%上方，但欧元未获得太多提振。

华尔街日报周四报导，欧洲央行(ECB)可能会在9月暗示，将于明年逐步结束购债计划。该报导提振了德债收益率。

欧元周三曾触及14个月高位1.1489，因市场认为欧洲央行将及早开始调转超宽松货币政策的方向。

“有一些有关欧洲央行将开始暗示减少刺激政策和结束量化宽松的臆测…我认为这对欧元构成支撑。”瑞穗银行外汇策略师Sireen Harajli称，他援引消息称，欧洲央行总裁德拉吉下月将在杰克逊霍尔的央行会议上讲话。

澳元兑美元触及四个月高位0.7746，周线料将上涨1.7%，受助于更广泛的投资者风险偏好改善以及大宗商品价格上涨，特别是铁矿石价格。

加拿大央行周三实施近七年来首次升息，以及当天油价上涨，提振加元兑美元触及2016年6月以来最高水准1.2681。

IG Securities驻东京资深外汇分析师Junichi Ishikawa表示：“随着看来信心满满的加拿大央行加息，加上包括英国央行和欧洲央行在内的数家央行准备转变货币政策，美元涨势受到挑战。”

英镑兑美元周四因空头回补连续第二日上涨。英国央行货币政策委员麦卡弗蒂在接受泰晤士报专访时表示，央行应当考虑较计划提前收回4,350亿英镑的量化宽松计划，对英镑构成提振。

投资人对英国央行是否在年底前尾随美联储及加拿大央行的脚步升息仍有分歧。(完)