汇市一周综述：美元回升稍纵即逝 人民币剧烈回调

资料图片：2015年8月，中国上海，一外币兑换点外的美元和人民币标志。REUTERS/Aly Song

整理 王丽鑫

路透北京9月15日 - 本周初市场风险偏好有所改善，朝鲜在9月9日国庆日没有如市场预期发射导弹，令金融市场松一口气，美元得以短暂回升。

美元其后未能保持上扬势头，在周三创下近六周的最大单日涨幅后，开始转头回落，尽管美国通胀数据支撑美联储升息预期。

周五朝鲜发射飞弹，令市场刚刚冒头的冒险意愿熄灭，避险货币日圆和瑞郎上涨，美元进一步下跌。

在人民币持续上涨的背景下，中国监管层打出组合拳避免结汇继续升温， 央行周一起将外汇风险准备金征收比例降为零，并取消对境外金融机构境内存放准备金的穿透式管理。人民币兑美元中间价随之连续下跌，人民币大幅回调。

下周将迎来多家央行政策会议，重头戏当属美联储两日的政策会议，可一窥未来货币政策及利率走向。

经过周末紧张观望，市场平静地迎来新的一周。9月9日是朝鲜建国69周年纪念日，但其并未如市场所担心的再试导弹，令避险气氛降温。一些投资人在美国通胀数据公布前回补美元空仓。此外，中国央行自周一起将外汇风险准备金调整为零的消息也助涨美元。

美元周三创下近六周来的最大升幅，然而好景不长。周四数据显示，美国消费者物价增速快于预期，提振了美国今年再次升息的预期，但美元短暂上涨后即很快回吐了这些涨幅。

“通胀数据，虽然可能还没有高到足以拉响通胀警报的地步，但应足以保持美联储在12月进行今年第三次升息的希望，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

而朝鲜在周五发射了一枚导弹，飞越日本上空后落入太平洋，令地缘政治风险再度突显。亚洲周五早盘，朝鲜发射导弹的消息传出不久，美元兑日圆从110.25的水平下滑，低至109.55日圆，之后缩减跌幅，最新报110.19日圆。

市场人士表示，金融市场或许会暂时焦躁不安，但反应不会太持久。

Brown Brothers Harriman驻东京的汇市策略师Masashi Murata称，市场原本就认为朝鲜可能会对联合国安理会针对朝鲜的新制裁进行报复。

他认为美元兑日圆不太可能会大幅下跌，尤其是美国最新通胀数据支持美联储年底再度升息。

“对美国升息的预期较9月初已上升，推高了美国公债收益率，我认为这支撑美元兑日圆”，他说。

**英国央行警告升息，英镑跳涨*

市场对英国央行立场更趋鹰派的预期支撑英镑走势，随后周四央行会议也确实没有让市场失望。此外，8月英国通胀攀升至2.9%的逾五年高位，远高于英国央行2%的目标，令英镑如虎添翼。

英国央行决策者表示，如果经济保持增长，通胀压力继续上升，可能需要在未来几个月内加息。所有决策者都认为利率上调可能比金融市场预期的来得更快。

英国央行公布决议后，英镑最先的反应是下跌，因仅有两位委员投票支持立刻加息。但英镑很快扭转跌势，转为大幅走强，因投资人消化央行声明后，对央行升息的时间预期提前。

英镑贸易加权指数势将录得逾两年表现最好的一周，周线劲升2.4%。

**中国打出监管组合拳，人民币剧烈回调**

人民币本周剧烈回调。因应人民币前期持续上扬，中国央行11日起调整了外汇风险准备金政策和对境外金融机构境内存放执行正常准备金率的政策，将外汇风险准备金征收比例降为零，并取消对境外金融机构境内存放准备金的穿透式管理。

交易员称，监管层打出组合拳避免结汇继续升温。由于月中有较多购汇，短期人民币走势偏空。

人民币兑美元即期周四大幅收跌逾200点，中间价则三连跌至逾一周新低。离、在岸美元对人民币期权隐含波动率均有所下调，显示出单边买涨波动率的意愿在降低。

中间价连续调整虽对市场的结汇意愿有所压制，但此前人民币连续上行已扭转市场预期，因此逢高结汇仍是后续操作思路。

周五多空在6.55元关口展开博弈。“苹果马上发iphone 8近期境内会有购汇对冲，加上月中有油盘购汇，预计中旬人民币会跌一跌，但是总体升值的趋势并没有改变。”一中资行交易员称。

亦有中资行交易员表示，近日美元指数在反弹，需密切关注两周后美国税改有没有惊喜。 (完)