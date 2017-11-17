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汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
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2017年11月17日 / 早上6点30分 / 更新于 1 天前

汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”

2 分钟阅读

整理 侯雪苹

2017年11月14日，法国巴黎，欧元纸币。REUTERS/Benoit Tessier

路透北京11月17日 - 本周是超级数据周，中国零售数据及工业增加值、美国、欧元区及英国通胀数据、德国、欧元区和日本GDP等重磅数据接踵出炉，引发相关货币汇率波动。

欧洲央行本周二在法兰克福举行沟通会议，美联储、欧洲央行、英国央行及日本央行的四位掌门人汇聚一堂，讨论了低利率环境下的政策沟通问题，承诺在逐步退出大规模货币刺激举措时，将继续就未来政策行动对投资者给出指引。这凸显在主要央行的弹药库中，沟通仍然是和政策措施一样有效的武器。

与此同时，美国税改方面的进展继续牵动市场神经。美国众议院周四通过了全面减税方案，让共和党议员朝1980年代以来的重大税改整顿迈出重要一步。

大洋彼岸，欧元区经济成长前景靓丽，带动欧元本周有不俗表现。英镑方面，虽然有数据等利好因素，但英国退欧进展仍是市场关注焦点。

展望下周，数据方面依旧热闹，可重点关注PMI、贸易收支及GDP等数据，从中一窥经济成长轨迹。央行方面，将有多位央行官员发表讲话，美联储和澳洲央行还将分别发布上次政策会议记录，有望带来一些经济面和政策面的线索。

**四大央行承诺做出前瞻指引**

随着经济形势好转，退出量化宽松(QE)已被提上日程，各大央行如何就此向市场放风，即做出所谓的前瞻指引，备受关注。

在这样的背景下，美联储、欧洲央行、英国央行及日本央行的四位掌门人本周二齐聚法兰克福，讨论低利率环境下的政策沟通问题。

四位央行掌门人表示沟通非常重要，他们在逐步退出金融危机期间实施的庞大货币刺激举措时，将继续就未来政策行动公开对投资者给出指引。

美联储主席叶伦与欧洲央行总裁德拉吉都赞同政策指引“总的来说”是有益的，但也强调应根据经济实际发展情况不断审视政策指引。

“前瞻指引已成为一种成熟的货币政策工具，”德拉吉表示。“为什么要抛弃一种已经证明有效的货币政策工具呢？”

不过，需要提醒的是，这四位央行掌门人可能很快会成为过去式。叶伦将在明年3月被下一任取代，德拉吉和英国央行总裁卡尼的任期将在2019年到期，日本央行总裁黑田东彦能否连任也存在不确定性。

**美元暂呈守势**

美元本周基本上呈守势。美国CPI和零售销售数据双双略高于市场预期，加强了美联储12月升息的理据，但却不足以缓解围绕税改等问题的担忧。

此外，美股回落及垃圾债下跌，也打压美元人气。受此影响，美元指数周三一度低见93.402，创下近四周以来的最低水准，最新交投在93.606。

“美国减税暂时将是市场主题。我预计协商将拖到年后，但到明年第一季，会达成协议，”大和证券资深策略师Yukio Ishizuki表示。

**欧元士气高涨**

欧元本周可谓“人逢喜事精神爽”。周二出炉的数据显示德国第三季经济成长加速，随后揭晓的欧元区第三季GDP更是表现靓丽，成长年率超过美国。就连意大利第三季GDP数据也暗示经济会持续复苏。

德国是欧元区的龙头经济体，其数据向好预示经济前景乐观，带动欧元在周三急窜升破1.18美元。

“美元兑欧元和日圆受创，欧洲公布的强劲数据绝对是一个影响因素，部分投资人退出做多美元的交易，”法国兴业银行驻伦敦的外汇策略师Alvin Tan表示。

尽管如此，一些投资人仍然对欧元前景持有疑虑。美银美林11月对基金经理进行的调查显示，认为欧元估值过高的投资人比例从前月的4%上升至12%。

此外，路透调查显示，过去两周投资人增加多数亚洲货币的多头押注，其中马币多仓升至2016年3月以来最高。(完)

审校 屈桂娟

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