汇市一周综述：欧洲政治风险魅影重现 美联储会议记录温和

整理 王颖

资料图片：2014年10月，法国巴黎，美元和欧元纸币。REUTERS/Philippe Wojazer

路透北京11月24日 - 本周有三大市场主题：德国执政联盟谈判破裂、美联储公布会议记录，以及英国财相发表预算报告。

周日晚间德国自由民主党宣布退出与默克尔保守阵营、绿党之间的组阁谈判，默克尔之后无奈表示倾向于重新举行大选，德国政局前景不明。作为欧洲最大经济体的德国出现意外，这给欧洲经济改革以及英国退欧等诸多事项蒙上阴霾。欧元最初下滑，但毕竟欧元区目前经济运行稳健，金融市场也顺风顺水，欧元后来止跌回升。

另外一个重头戏是美联储会议记录。会议记录显示很多决策者预计将不得不在“短期内”升息。决策者普遍认为经济势将强劲成长。尽管会议记录强化了对下月升息的预期，但是部分决策者对通胀持续低迷感到担忧。市场认为该会议记录立场略偏温和，且叶伦曾表示她对通胀不久就将向联储目标反弹的预期“并不十分确定”，美元受到打压。

本周数据面比较清淡，欧元区11月综合PMI初值创下2011年4月以来最高，这支持了欧洲央行上个月宣布削减货币刺激措施的决定。下周关注叶伦在美国国会有关经济前景的证词以及韩国央行政策会议等。届时又有大波数据来袭，重点关注美国GDP，以及一些国家的通胀和PMI等数据。

美联储发布的10月31日至11月1日政策会议记录显示，很多决策者预计将不得不在“短期内”升息。决策者普遍认为经济势将强劲成长。多位联储官员也认为，美国国会通过大规模减税的可能性增强，这会带动企业投资。

尽管会议记录强化了对下月升息的预期，但是部分决策者对通胀持续低迷感到担忧。会议记录公布后美元指数下跌，纽约交易时段录得五个月来的最差单日表现。亚洲汇市周五早盘美指跌0.1%至93.156，本周以来下跌0.5%。

亚币兑美元在有当地强劲经济数据支撑的同时，美联储略偏温和的会议记录也令其获得提振。周四韩元和台币兑美元都是连续第三日走高。

人民币兑美元即期周四亚洲时段大幅收涨逾300点至逾一个月新高，盘中一度升破6.58关口，中间价则劲升近270点至五周高点。交易员指出，市场对美联储后续加息的质疑打压美指至一个月低点，提振了人民币多头。而美元指数再度深跌概率不大，预计近期人民币将盘整。

自上次政策会议以来，叶伦坚持了她对通胀不久就将向联储目标反弹的预期，但她周二表示对此“并不十分确定”，对于低通胀可能保持数年的可能性持“开放态度”。

**德国执政联盟谈崩，欧元前景难测**

德国亲商的自由民主党周日晚间宣布退出与默克尔保守阵营、绿党之间的组阁谈判，标志着执政联盟协商失败。之后默克尔表示，她倾向于重新举行大选，而非组建少数派政府。 德国是欧洲的核心、是欧洲最坚定的经济基石 ，现在却突然陷入了危机。就在投资人准备为今年画下句点之际，不确定性突然从最不可能的地方冒了出来。德国政治前景不明或将阻碍欧洲经济改革谈判进展，并使得进展缓慢且棘手的英国退欧协商更加不确定。

在这样的背景下，投资者可能考虑至少向欧元区资产再注入一些风险溢价。欧元可能在12月底前这段时间承压。

消息传开后，欧元在周一亚市盘初全线下跌。但因有稳定的基本面做后盾，欧元随后展开反弹。欧洲企业调查结果显示欧洲经济增长前景向好，追踪服务业和制造业的数据均好于预期。亚洲周五早盘欧元兑美元持稳于1.1849美元，接近上周创下的一个月高点1.1862美元。

**英国增长预估下调，英镑先跌后涨**

为脱欧问题所困扰的英国调降经济成长预估，并扩大直至2020年代的举债计划；但财政大臣哈蒙德为赢得人心宣布了多项支出举措。

英国预算预测机构目前预估2017年GDP增长1.5%，低于3月时预估增长的2.0%，表明今年经济受退欧公投影响有所放缓。

哈蒙德发表预算报告之际英镑兑美元一度跌至1.3213。英国经济与全球大好形势形成鲜明反差，市场并未从哈蒙德预算案中寻找到慰藉。但之后英镑回升，周五报1.3298美元，接近周四所创六周高点1.3337美元。(完)