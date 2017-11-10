汇市一周综述：美元涨跌端看特朗普税改 退欧进展决定英镑前景

路透北京11月10日 - 11月9日是特朗普当选美国总统一周年纪念日，这天他恰好在出访中国，一年前他本人大概也没料到自己会以与中国签下巨额商业协议的形式庆祝这个日子。

资料图片：2011年1月，美元、瑞郎、英镑和欧元纸币。REUTERS/Kacper Pempel

人在海外心系税改，特朗普的外交行程再忙，他心里始终可能都挂念着这件大事，一是他上任后在立法方面尚未取得任何胜利，二是税改是他竞选期间许下的重要承诺。他在意，市场也在意，本周全球汇市从头到尾都在关注美国税改计划的进展，美元也随之起伏波动。

除此之外，纽约联邦储备银行证实该行总裁杜德利将在明年中期退休，他是金融危机期间和之后美国最有影响力的货币政策决策者之一。在刚确定鲍威尔为下任联储主席之际，这又给美联储领导班子带来不确定性。谁将接替杜德利？接替他的人会持什么样的政策立场？这些未知数也影响着美元走势。

本周并无重大经济数据出炉，但有多家央行公布利率决定。澳洲、新西兰、泰国、马来西亚、菲律宾等国央行均宣布维持利率不变，其中新西兰央行表示未来有可能提前升息，这刺激新西兰元急涨。澳洲央行对经济增长前景态度较为乐观，预计未来几个月都将按兵不动。

下周数据面要热闹许多，市场将迎来美国、加拿大、欧元区、英国的通胀数据，日本、欧元区、德国将发布GDP数据，英国和美国还将先后公布零售销售和PPI。中国周二上午将召开国民经济运行情况新闻发布会。此外还有多国央行官员将发表讲话。届时这些数据和官员讲话将为市场交投提供更多有效指引。

本周美元面临”两个不确定”的拖累和“一个预期”的支撑。两个不确定来自美国税改计划和美联储决策层未来变动，一个预期是美联储料在下月升息，明年接着还将再升息约两次。

周四披露的美国参院版税改方案提议将公司税下调推迟到2019年实施，在一些减税细节上，也与众院版税改方案有所不同，这让市场感到不安，美元指数当天应声跌至六日低点。

分析师指出，减税实施若有推迟或搁浅都将不利于美元。美元周五对跌势展开整理，周线料收低，0438GMT时，美元指数约报94.508。

美元兑日圆周五0455GMT时微跌0.03%至113.43日圆，远低于周一触及的八个月高点114.737，周线累计跌0.6%。过去两个月该货币对累计上涨逾5%，有人因此认为可能容易出现获利了结。

“我一直在警告，11月对美元来说可能是个危险的月份，”大和证券驻东京首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示。他称，本月关帐的基金可能对美元多仓与美股持仓了结获利，美国税改计划的细节可能成为他们卖出的理由。

**税改计划决定美元命运**

回顾前几个月美元都在上涨。路透最新月度汇率调查显示，在已消化美联储未来升息前景的情况下，近期美元涨势能否持续将取决于美国国会能否通过重大的税改计划。

路透对逾60位外汇分析师的调查显示，未来一年美元料将持稳。“美元走势平稳，主要因为投资者将他们的关注焦点转至特朗普税改计划，以及美国联邦公开市场委员会明年的人员构成可能更偏鹰派。我们预计美元从目前水平上行的可能性有限，”CA-CIB的G10外汇策略主管Valentin Marinov在报告中写道。

继欧洲央行10月表示，从1月起将每月购债规模砍半至300亿欧元后，欧元/美元一直限于窄幅波动。欧央行将购债措施延长九个月，这亦遏制欧元进一步上涨。

不过今年欧元/美元已累计涨逾10%，且2017年将有望成为2013年以来首个录得涨幅的日历年度。预期欧元/美元一个月后约报1.16美元，预期三个月和一年后料分别小涨至1.17和1.20。

**人民币兑美元未来一年料小跌**

特朗普11月8-10日访华可谓硕果累累，中美签署了价值2,500亿美元的商业协议。但中美两国领导人会晤对市场影响有限。

最新路透调查显示，未来一年人民币料小幅下跌，因美国全面税改的希望重燃，加上美联储逐步升息，让美元重新掌握控制权。

据路透对60名外汇分析师的调查，上述原因使人预期人民币兑美元将回吐2017年的部分涨幅。人民币兑美元今年涨逾4%，现预计未来一年较周三约6.63的汇价贬值1%以上，至6.72。

**英镑前景平平**

路透调查显示，受访的外汇分析师预期，未来一年期间，英国退欧谈判的进展将为英镑提供最大提振力量，英镑整体前景平平。

“英退是英镑的主要利空因素，我们预期英镑会由‘软退欧’获得明显升值，”BBVA分析师Roberto Cobo Garcia称。

自2016年6月英国退欧公投以来，英镑兑美元已下跌约10%。由于2019年3月英国退出欧盟时的状况仍不明朗，受访分析师对未来一年英镑前景给出的预估中值为持平。英镑兑美元目前在1.31美元左右，一个月后料为1.32，六个月和一年后分别为1.30和1.32。(完)