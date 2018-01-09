日本央行削减超长期公债购买规模 引发撤出刺激措施的猜测

路透香港1月9日 - 在日本央行削减公债购买规模后，围绕该央行今年可能放慢货币刺激举措的猜测成为汇市关注焦点。

虽然购债操作通常被视为例行操作，但交易员似乎抓住日本央行宣布将削减长期债券购买规模不放，这导致美元兑日圆下跌约0.5%。

“该(公告)令围绕日本央行可能撤出货币刺激措施的猜测升温，”马来亚银行分析师在一份报告中称。

日本央行总裁黑田东彦多次否认央行很快撤出刺激举措的可能性，尽管一些决策者近来已对货币宽松举措被认为的缺点表达了担忧，尤其是对金融机构利润率的打击。

这令人猜测，日本央行可能不得不考虑在2018年稍晚提高收益率目标或放慢高风险资产购买步伐。多个发达国家已开始收紧政策，这部分得益于全球经济同步增长。

日本央行在2016年承诺引导短期利率在负0.1%、10年期公债收益率在零附近。该央行还维持每年增持80万亿日圆债券的宽松承诺，尽管其购债速度近来已放缓。

日本央行周二将剩余期限为10-25年以及25-40年公债的购买规模较以前操作均削减100亿日圆(8,839万美元)。

日本央行称，将购买1,900亿日圆剩余期限为10-25年的日债，并将购买800亿日圆剩余期限为25-40年的日债。

这项宣布推动美元兑日圆JPY=跌至盘中低点112.50，日内跌0.5%。

日本公债价格下跌，20-40年期公债收益率(殖利率)升至一个月高点。指标10年期日债收益率小涨1个基点至0.065%。

**政策不一致？**

自从2016年采取收益率曲线控制政策以来，日本央行偶尔会调整购债操作，日本央行官员称，任何调整都是为了使公债收益率符合其政策目标，而非向外界传递有关未来政策方向的信号。

但部分分析师表示，两个政策目标的不一致使得日本央行需要调整策略。

“最好趁即将召开的1月23日会议微调这项政策--把资产负债表新目标定在40万亿日圆，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)分析师在报告中称。

问题在于通胀率仍远低于日本央行2%的目标水平。薪资增长缓慢是面临的挑战之一。

周二公布的数据显示，日本11月经通胀调整的实质薪资11个月来首次同比上升，受助于年末奖金增加。但分析师警告道，薪资不太可能赶得上整体物价上涨，而这可能会损及消费。

“基本工资预计仅会缓慢增长...日本央行的2%通胀率目标不会很快达到，”凯投宏观(Capital Economics)资深日本经济分析师Marcel Thieliant称。

美元/日圆1月9日走势图：reut.rs/2CF4Men

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