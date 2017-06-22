复星国际及复星医药午后大跌 受银行检查跨境业务消息影响

路透上海6月22日 - 中国最大民营企业集团--复星国际(0656.HK)及其下属复星医药A股(600196.SS)(2196.HK)周四午盘均大跌。市场人士称，午后突传银行在查包括万达集团、复星集团、安邦集团、海航集团等企业的跨境业务，导致该股突然跳水。

北京时间14:31，复星医药A股报30.11元人民币，跌8.2%。稍早一度跌至29.89元，跌幅8.87%；其H股报29.2港元，下跌6.56%，稍早一度低见28.80港元，跌幅7.84%。复星国际亦一度重挫逾9%。

根据市场人士提供的信息，某家国有大行的海外分行于近期发布通知称，根据银监会的要求，总行指示各分行将上述提及的几家企业的并购贷款、内保外贷等跨境业务风险情况进行说明。

“检查是真的，但只是要求提供跨境业务的风险评估情况，没有更多的含义。”一位熟知情况的人士称。

上述通知中提及的另一家企业万达集团的债券、及旗下上市公司万达电影(002739.SZ)股价也出现大跌。

万达电影今日早盘一度逼近跌停；据深交所午间公告，该股下午临时停牌，因公共传媒出现关于万达电影的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，经公司申请自下午起停牌，待公司披露澄清公告后复牌。

上海证交所15万达01债周四早盘价格一度最低跌至96.66元，较上日收盘价跌逾2.3%，该债成交金额超过2亿元。此前该债单日成交规模多在1,000万-2,000万元或更少。

不过万达集团于午间发出声明表示，今日网上有人恶意炒作中国建设银行(601939.SS)等银行下发通知抛售万达债券一事，经了解，建行等银行从未下发此类通知，网上炒作属于谣言。

“万达集团经营一切良好，希望大家不信谣、不传谣。”该声明称。（完）