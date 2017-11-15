焦点：全球四大央行退出刺激进程不同 但均誓言继续指引投资者

路透法兰克福11月14日 - 全球四家主要央行周二承诺，他们在逐步退出金融危机期间实施的庞大货币刺激举措时，将继续就未来政策行动公开对投资者给出指引。

2017年11月14日，德国法兰克福，美联储主席叶伦、欧洲央行总裁德拉吉、英国央行总裁卡尼和日本央行总裁黑田东彦出席欧洲央行沟通会议。REUTERS/Kai Pfaffenbach

2008年金融危机以来，美国联邦储备委员会(美联储/FED)、欧洲央行、英国央行和日本央行向金融市场注入约10万亿美元，如今他们正试图摆脱宽松货币政策，同时不引起动荡。

这四国央行总裁在欧洲央行举办的沟通会议上表示，沟通对此非常重要。这就是所谓的通过央行官员讲话做出的前瞻性指引，官员们基本都会对未来行动小心翼翼地给出警示。

“前瞻性指引已成为一种成熟的货币政策工具，”欧洲央行总裁德拉吉表示。“为什么要抛弃一种已经证明有效的货币政策工具呢？”

欧洲央行和其他三家央行都处在退出进程的不同阶段。

美联储正考虑实施第五次升息，英国央行本月已进行其10年来的首次升息。不过欧洲央行仅放慢了购债步伐，日本央行则仍在全速印钞，尽管其已经暗示过不太可能出台进一步的刺激举措。

美联储主席叶伦与德拉吉都赞同，政策指引“总的来说”是有益的，但也强调应根据经济实际发展情况不断审视政策指引。

“所有指引都应该是有条件的，且与经济前景有关，”她说。

欧洲央行等经常说，预期会有一些行动，但也保留在环境有变时改变主意的权利。

历史经验表明，为撤回刺激政策作准备并不总是一帆风顺的。

时任美联储主席的伯南克曾在2013年5月时暗示可能减少购债，而导致全球债市重挫。

德拉吉在6月也曾引发小规模的恐慌。他当时暗示欧洲央行可能会调整政策以反映经济增长转强。随之出现的市场大跌相当剧烈，以至于最终确定的缩减购债行动规模相对较小，时间也拉得很长。

英国央行总裁卡尼(Mark Carney)对利率路径的指引一再因经济方面出人意外而偏离轨道，一位议员因此戏称他是“不可靠的男友”。

**保持简单**

国际清算银行(BIS)经济顾问兼研究主管申铉松在欧洲央行会议上表示，这样的不可靠不尽然全是不好的。太多的“可预测性和渐进性”可能导致投资者承担太多的风险。

“如果市场把可预测性和渐进性视为一种不会停止支持的承诺，同时扩大杠杆操作并承担风险的话，那么可预测性和渐进性或许并不算是美德，”申铉松表示。

日本央行总裁黑田东彦则表示，避免误解的最佳作法是让讯息保持简单。

“简单点应该比较好，”他表示。“那是最好的作法。”

英国央行总裁卡尼强调与普通大众、而不仅仅是金融投资者沟通的重要性。

“我们首先要与我们服务的对象沟通，”卡尼说。“30万人会看金融时报，英国Facebook用户则达到3,000万。”

叶伦指出，美联储不同官员发出的彼此矛盾的讯息，可能令公众困惑不知所措。

美联储理事几乎每天都会发表讲话，黑田东彦也经常发表言论，欧洲央行25名决策官员中部分官员似乎各说各的，有时演说的内容与该行主要政策路线并不一致。

智库布鲁金斯学会的调查发现，有三分之二的美联储观察人士希望理事们减少发表谈话的次数，逾半数希望主席叶伦发表更多谈话，以便让讯息简化并突出重点。

叶伦将在明年3月被下一任取代，卡尼和德拉吉的任期在2019年到期；而就在上周日本首相安倍晋三的一位高级助手刚刚建议不要任命日本央行总裁黑田东彦连任。

主要央行QE政策图表：reut.rs/2zYzOQK

(完)