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二十一世纪福克斯讨论将公司大部分售予迪士尼事宜--CNBC
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2017年11月7日 / 凌晨12点23分 / 更新于 15 小时前

二十一世纪福克斯讨论将公司大部分售予迪士尼事宜--CNBC

1 分钟阅读

路透11月6日 - 据CNBC周一引述不具名消息人士报导，默多克(Rupert Murdoch)的二十一世纪福克斯影视集团(FOXA.O)已就将公司大部分出售给华特迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)一事进行磋商。

福克斯股价周一收盘大涨9.9%，报27.45美元。迪士尼收升2.0%，至100.64美元。

CNBC表示，目前双方未进行会谈，但过去几周曾经进行磋商，反映出福克斯高层认为，该公司规模达不到能与亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)、Netflix Inc (NFLX.O)及其他主要媒体企业竞争的程度。

迪士尼一名发言人未立即回应置评要求，福克斯一名发言人也未予置评。

对迪士尼而言，该交易或可令其拥有更多节目以吸引观众。迪士尼正努力试图安然渡过消费者向数字观看模式的迅速转变，以及科技企业大举投资、向好莱坞继续挺进的趋势。

CNBC报导称，根据美国相关规定，迪士尼不能拥有两家播放网络，因此不会整体收购福克斯。报导指，迪士尼不会寻求收购福克斯的体育节目资产，因为旗下已经拥有ESPN，担心此举会与反垄断法的规定发生冲突；该公司也不会购买福克斯新闻、福克斯广播网或地方广播分支。

CNBC表示，迪士尼的确谈到了收购福克斯的电影与电视制作业务、有线网络FX、国家地理频道、以及Star和B Sky B等国际资产。(完)

编译 陈宗琦/徐文焰；审校 王丽鑫/张若琪

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