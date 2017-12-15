焦点：美国迪士尼以524亿美元收购福克斯电影电视部门

路透12月14日 - 华特迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)达成一笔交易，将以524亿美元的全股票方式从默多克(Rupert Murdoch)的二十一世纪福克斯影视集团(FOXA.O)手中买下电影、电视和国际业务，这将增强这家全球最大娱乐公司的实力，帮助其对抗不断成长的数字媒体业务Netflix (NFLX.O)和亚马逊(AMZN.O)。

2017年12月14日，美国纽约，纽约证交所交易大厅屏幕上的华特迪士尼标识和股票代码。REUTERS/Brendan McDermid

这笔交易将给默多克媒体帝国逾半个世纪的扩张之路划上句号。瘦身之后的福克斯将专注于电视新闻与体育。

初步迹象显示，这宗交易不会遇到来自反垄断机构的强大阻力，因AT&T(T.N)收购美国时代华纳(Time Warner) (TWX.N)的交易已经达成。据白宫透露，美国总统特朗普周四与默多克通话，祝贺他达成与迪士尼的交易。

福克斯股价收高6.5%，自出售资产传闻11月初开始浮现以来，股价上涨了逾30%。迪士尼股价收高2.8%，此前其表示计划最多回购200亿美元股票，以抵消这次全股票交易的稀释作用。在这宗交易中，迪士尼还将承担大约137亿美元的福克斯债务。

福克斯股东每持有一股股份将获得0.2745股迪士尼股份，最终持有迪士尼大约四分之一的股份。

交易预计将在12-18个月内完成。根据协议，迪士尼将收购福克斯旗下影视工作室、娱乐有线网络和国际电视业务。

这将使《阿凡达》和《辛普森一家》等招牌系列影视作品收入迪士尼门下。此前Iger已经收购了皮克斯动画工作室(Pixar Animation Studios)、漫威娱乐(Marvel Entertainment)和《星球大战》制片商卢卡斯影业(Lucasfilm)。

交易还包括福克斯旗下22个地区体育网络，它们拥有美国棒球、篮球、曲棍球专业联赛、以及主要大学和高中体育赛事的直播权。

而收购福克斯的国际卫星资产将帮助迪士尼扩张全球版图，包括印度的Star TV network，欧洲付费电视服务供应商Sky Plc(SKYB.L)的权益和几个国家的体育赛事播放权。

新的影视播放渠道将帮助迪士尼对抗科技公司。科技公司向在线视频节目投资了数以十亿计的美元，将观众从传统电视网络吸引走。

“该交易显示出，传统媒体公司面临的巨大战略性挑战，以及它们需要如何重塑商业模式，以同Netflix、谷歌和亚马逊等数字、在线对手竞争，”Cavendish Corporate Finance合伙人兼技术主管Nick Jones表示，“这助益迪士尼大幅降低对传统电视业务的依赖，在过去20年该业务下滑。”

**“新”福克斯**

在实施并购交易之前，福克斯将把福克斯广播公司(Fox Broadcasting)的网络和电台、福克斯新闻频道(Fox News Channel)、商业和金融新闻频道Fox Business Network、体育频道FS1、FS2和Big Ten Network拆分出去，成为一家新的上市公司。

“这将是一家成长型公司，注重新闻直播、体育品牌和福克斯网络的实力，”二十一世纪福克斯执行董事长默多克(默多克,Rupert Murdoch)对投资者表示。他称，福克斯不是在退缩，而是“在关键时刻进行转向”。

66岁的迪士尼执行长Bob Iger将任期延长至2021年底，以监督福克斯业务的整合。他此前已将从迪士尼退休的时间延迟了三次，3月时他表示将于2019年7月从迪士尼离职。(完)