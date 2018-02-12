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中国财经
February 12, 2018 / 1:09 AM / a day ago

富士康拟发行A股 募资用于互联网平台构建等约273亿元项目

1 分钟阅读

路透上海2月12日 - 全球最大的电子代工企业台湾鸿海(2317.TW)旗下的富士康工业互联网股份有限公司上周五披露A股股票招股说明书申报稿，启动A股首次公开发行(IPO)，所募资金将用于工业互联网平台构建等八个项目，总金额约272.5亿元人民币。

申报稿显示，本次IPO聘请的主承销商为中金公司。截至2017年末，富士康共有员工近27万人，主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务，主要产品涵盖通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人。

公司主要客户包括Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、华为、联想、NetApp、Nokia、nVidia等。报告期内，营业收入从2015年的2,728亿元增长至2017年的3,545.44亿元，复合年均增长率14%；净利润从2015年的143.50亿元增长至2017年的162.20亿元，复合年均增长率6.32%。

富士康控股股东中坚公司为一家投资控股型公司，由鸿海精密间接持有其100%权益。

以下为本次A股IPO将投向的项目明细：

项目 金额(万元)

1 工业互联网平台构建 211,678

2 云计算及高效能运算平台 100,538

3 高效运算数据中心 121,572

4 通信网络及云服务设备 496,793

5 5G及物联网互联互通解决方 63,288

    6 智能制造新技术研发应用 510,769

    7 智能制造产业升级 866,220

    8 智能制造产能扩建 354,462

    合计 2,725,320

    (完)

    参看详情，可点选中国证监会网站 here

    发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯

    我们的标准：汤森路透“信任原则”
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