焦点：伦敦料爆银行出走潮之际 法国向金融业示好强化巴黎魅力

路透法国艾克斯7月9日 - 一些金融业资深高管称，法国政府推动对金融业更为友好的举措，提升了巴黎对因英退逃离伦敦银行的吸引力，不过法国在争取银行业的过程中是到了尾声才迎头赶上。

为防止德国的法兰克福抢走逃离伦敦的多数工作，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周五提出了降低金融业劳动力成本、并承诺令本国监管负担具有可竞争性的计划。

周末在法国南部一次商业会议中，与会高管称，5月时前投资银行家马克龙当选法国总统，令该国政府对待金融业的态度来了个180度大转弯。

“政府显然是希望令法国更为金融友好型，”瑞银法国主管Jean Frederic de Leusse称，指出这和马克龙前任奥朗德(Francois Hollande)形成鲜明对比，奥朗德曾一度宣称金融行业是他的敌人。

菲利普宣布取消针对银行等不缴纳增值税的企业的最高一档工资税，并取消了扩大股票交易税征收范围的计划，这两项措施在奥朗德当政时是不可想象的。

当劳工法庭判决不公平解雇补偿时，新政策也将确保银行人士的奖金将不再考虑在内。

德意志资产管理公司的主管Nicolas Moreau说，虽然菲利普的一系列措施朝着正确方向迈出了一步，但巴黎与其他城市争夺从伦敦流出的金融岗位时，还有许多追赶工作要做。

“今天法兰克福大幅领先，已经做出了很多的决定，”Moreau表示。

尽管瑞银历史上与法兰克福之间具有比较牢固的关系，但Leusse指出，关于它会决定把工作人员重新安置在哪里，目前一切均有可能。

“此刻，关于法国将会发生什么变化，以及事情是否真的会改变，我不知道该怎么和瑞银的老板说，” Leusse在接受采访时告诉路透。

**迎头赶上**

然而，消除法国赋税高且劳动法严苛的印象，并非易事。

“主要的障碍在心理方面。这意味着我们的合作伙伴将须确信，法国是在动真格发展经济并吸引金融服务，”Generali France主管Eric Lombard对路透称。

巴黎不仅是在与法兰克福竞争，也在同阿姆斯特丹、都柏林、卢森堡等较小的城市竞争，这些城市都在推进其相对的优势。

虽然法兰克福是欧元区单一银行监管机构的所在地，阿姆斯特丹和都柏林可宣扬与伦敦媲美的商业文化，而卢森堡本身已然是重要的基金管理枢纽了。

但是，只有巴黎地区在规模上可与伦敦匹敌，同时还拥有丰富的文化艺术，也有大型银行、保险公司、资产管理公司和大型企业客户。

“我们已进入了这样的一个阶段，即不同欧洲金融中心之间的竞争，转到与税收没有太大关系的根本性问题上，”泛欧交易所(Euronext)主管Stephane Boujnah对路透称。

目前为止，仅有汇丰宣布将诸多工作岗位从伦敦迁往巴黎，计划至多迁走1,000个岗位到巴黎。该行很早前就在巴黎开设了大规模业务。

法国政府任命前法国央行总裁诺亚游说海外金融企业从伦敦迁往巴黎。诺亚表示，就算银行表示他们正争取在法兰克福获得银行牌照，并不代表大多数工作岗位将设在那里。

“我知道一些人会把总部设在法兰克福，但以子公司的形式在巴黎成立交易部门。他们会在法兰克福设立少数工作岗位，但把大部分岗位都设在巴黎，”诺亚接受路透采访时称。

许多企业推迟到法国大选后才宣布欧洲总部将设在哪里，诺亚称这对巴黎来说已经是一个胜利。(完)