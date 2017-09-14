OECD上调法国今年经济增长预估至1.7%

路透巴黎9月14日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周四表示，今年法国经济增长将创下自2011年以来最高。OECD上调了法国经济增长预估，这是该组织自法国总统马克龙上台以来首次深度评估该国经济。

虽然OECD乐观看待马克龙的改革方案，但也表示需要有一个削减公共支出的长期计划。法国公共支出在OECD的35个成员国中最高。

OECD在其长达150页的报告中称，去年仅增长1.1%的法国经济今年料增长1.7%，为2011年以来最高增速，但仍落后于欧元区平均水平。

OECD并称明年法国经济增速料微幅降至1.6%，但仍较6月份时的预估有所上调。OECD在6月份的前次预估中对2017和2018年法国经济增长的预期分别为1.3%和1.5%。

OECD还表示，为削减债务及支付提振长期成长的劳动税减免，法国需要逐步削减公共开支来应对其长期紧张的财务状况。目前法国公共支出占到GDP的56%以上。

法国在削减公共部门赤字方面料进展甚微，OECD估计明年法国公共部门赤字与GDP之比由今年的3.0%降至2.9%。法国政府的目标是2018年降至2.7%。

法国总统马克龙计划明年削减200亿欧元(238亿美元)支出，但节约下来的资金，多数将被减税和提高教育等优先领域的支出所抵消。

OECD呼吁马克龙政府聚焦于逐步降低养老金支出占经济产出的比例，并削减公共部门薪资支出，尤其是通过合并地方政府机构实现这一点。

法国平均退休年龄是OECD国家中最低的，OECD特别建议，将最低退休年龄由目前的62岁逐步上调。

在明年全面改革就业体系的计划中，马克龙原本并未打算提高退休年龄，但日益增加的财政压力可能让他别无选择。(完)