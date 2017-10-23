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法国Engie为旗下澳洲火力发电厂寻找更好的出价--竞购方
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2017年10月23日 / 上午9点08分 / 2 天前

法国Engie为旗下澳洲火力发电厂寻找更好的出价--竞购方

1 分钟阅读

路透墨尔本10月23日 - 一竞购方周一表示，在澳洲公布的国家能源安全计划鼓励使用煤炭后，法国Engie(ENGIE.PA)已要求买家对旗下Loy Yang B位于澳洲的燃煤火力发电厂提出更高的报价。

Delta Electricity在私募股权公司Apollo Global Management的支持下、在9月底初步截止日期之前送出最终标单，该公司周一表示，Engie打算在本月寻求更进一步的报价，但并未说明卖家要价多少。

澳洲保守派政府上周宣布一项计划，将实施国家能源保证(National Energy Guarantee, NEG)，该规定要求能源零售业者使用包括燃煤电厂在内的能源来源，以确保电力供应保持稳定。

Delta的董事总经理Greg Everett，他所掌管的民营公用事业公司将不会提高出价。

“我们没有退出，”Everett对路透表示，但没有说Delta-Apollo的出价是多少。

Everett称，周大福企业有限公司下属的Alinta Energy，还有华润电力已经提交了新的报价，他未说明新报价的金额。

周大福企业有限公司周一不予置评，路透暂未联系上华润电力置评。

Everett称，澳洲政府鼓励使用煤炭的计划可能使Loy Yang B资产更具有价值。

“这个计划已经改变了市场情况，”Everett说。(完)

编译 张明钧/李春喜 审校 高琦/汪红英

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