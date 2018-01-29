投资者盼法国“宏观经济’题材击败欧洲指标 相关ETF大量吸金

路透巴黎1月26日 - 投资者希望趁法国总统马克龙带领下的经济复苏，战胜较广泛的欧洲指标，这带动资金涌入布局法国的基金。

马克龙去年5月以亲商的改革政策击败极右翼对手勒庞(Marine Le Pen)胜选以来，已有数以十亿计欧元流入法国资产。这股资金流短期内没有减弱的迹象。

“有人在问，在他们的投资组合中怎么操作‘宏观经济’题材。”东方汇理(Amundi)投资总监Pascal Blanque说。“在所有机构投资者的欧洲投资组合中，我们都看到有法国元素。”

东方汇理布局法国的上市交易基金(ETF)去年有9.68亿欧元资金流入，其中有很大部分是在大选后流入。东方汇理是欧洲最大的资产管理公司，资产管理规模(AUM)达1.4万亿欧元(1.74万亿美元)。

相比而言，有10亿欧元资金流出德国股市ETF。

流入法国ETF的资金中，逾90%是投入追踪CAC 40指数(C40.PA)的ETF。其余资金流入追踪MSCI明晟法国指数的ETF。

美国投资者也有意加入这一潮流，从追踪MSCI明晟法国指数的iShares基金(EWQ)资金流中可见一斑，该基金是纽约最大的专注于法国的ETF。截至周三，该基金总净资产从去年同期的3.23亿美元飙升至逾8.3亿美元。

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“法国正在顺利推行改革，没有太大麻烦，”Lyxor资深策略师Lionel Melin表示，“这可能提振法国股市表现胜过欧元区指标。”

今年迄今为止，法国股市.FCHI表现略微逊于欧元区指标指数.STOXX50E，不过今年余下时间还很长。

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