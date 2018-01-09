法国总统马克龙吁中国和欧盟避免落入保护主义陷阱

路透北京1月9日 - 法国总统马克龙周二提出向中资开放法国投资，以换取法国业者能够扩大进入中国市场，他并警告称现有的贸易失衡将导致保护主义。

马克龙正在中国进行为期三天的国是访问，行程已经进入第二天，另有50位商界领袖的代表团随同，马克龙希望能够帮助减少与中国间300亿欧元(360亿美元)的贸易逆差。

马克龙在北京一个创业孵化基地对法中两国的的商界人士表示，“我们能够取得的市场准入并不平衡，让人无法满意。”

“若我们不负起责任处理此事，首要、而且自然的反应就是双边管道将封闭起来。”

马克龙于周一傍晚与中国国家主席习近平会面，他称若外资企业持续在中国受到层层限制，促使法国和欧洲对中资在欧洲的投资踩刹车，那么两国将会陷入双输局面。

“让我们双方都采取开放态度，”马克龙说。

马克龙希望敲定一些协议，尤其是在核能、航空和农业食品领域。“我们相信将取得的成果不仅仅是象征性的，”一位要求匿名的法国官员表示。

这位官员补充称，法国核能公司阿海珐接近就设立核再加工厂签署商业协议。“我们距离签订商业协议从未如此接近，”这位官员称。

这位官员称，预计法国巴黎银行也将与中国合作伙伴成立消费信贷合资公司。

法国工程公司法孚(Fives)与中国网络零售巨头京东签署协议，京东将在法国设立物流中心，采购法国食品和奢侈品，面向中国市场在线销售。

京东同意未来两年内在其网站上销售价值20亿欧元的法国产品，如人头马、依云水等。(完)