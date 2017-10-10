（修正）共享单车企业ofo计划年底前后在巴黎开展业务

路透巴黎10月9日 - 中国共享单车运营企业ofo计划年底前后在巴黎开展服务，以期成为主导欧洲市场业者。

ofo在中国市场运营着1,000万辆单车，上个月在米兰投放了4,000辆，并已在维也纳、瓦伦西亚和伦敦哈克尼区开始运营。

“我们准备好在巴黎开展业务，我们希望能从今年底或明年初开始，如果可以还可能更早，”ofo法国总经理Laurent Kennel对路透表示。

ofo也在与其他法国和欧洲城市商谈推出无桩共享单车服务。

ofo将与巴黎的Velib共享单车服务展开竞争。目前全球不少城市都已出现类似服务。

与ofo的无桩单车不同，Velib单车必须停放在泊车站内。Velib旗下有24,000辆单车和1,800个泊车站，每个停靠站相距300米。

ofo在中国面临的一个问题是，有太多单车停放在公共区域。当被问及这个问题时，Kennel答道ofo正在与相关部门讨论优化单车数量。

香港初创公司Gobee.bike周一在巴黎市中心投放了几十辆绿色无桩单车。

Gobee.bike的创始人是法国企业家Raphael Cohen，该公司计划未来几个月将在巴黎投放的单车数量提高至几千辆。Gobee单车也与ofo单车一样配有GPS系统，能通过手机app来追踪单车。

与Velib骑行半小时内免费不同，Gobee每半小时收费0.5欧元，不过由于可以随意停放，Gobee单车可望有竞争力。(完)