“马克龙效应”发酵 美国企业对法国好感回温--调查

路透巴黎11月23日 - 周四一项调查显示，中间路线、立场亲商的马克龙当选法国总统后，美国投资者对法国的看法大为改观，其中许多人正计划扩大投资。

调查发现，法国境内超过半数的美国企业，目前正考虑在法国聘雇员工。

美国商会与贝恩公司对美国企业集团法国分支的156位高管所进行的调查显示，目前有52%受访者打算未来两、三年在法国增加聘雇。上年同期仅有21%。

“2017年的调查凸显出‘马克龙效应’的存在，以及这位新总统的改革向这些企业释出非常正面的信号，”法国的美国商会会长Robert Vassoyan及贝恩的Marc-Andre Kamel在声明中表示。

马克龙5月上台，结束社会党五年执政局面后，颁布法令整顿法国劳工规范，并且通过调降企业税的预算法案，废除了房产资产以外的财富税。

72%受访者表示，他们目前对法国的经济情况持正面看法，高于2016年的49%与2015年的27%。这些受访企业在法国总共聘雇约七万名员工。

38%受访的美国高管表示，英国退欧将对集团企业的法国分支带来正面影响；45%认为毫无影响；5%认为是负面影响。

不过，仅有9%受访者称其公司因英国退欧而考虑把一些业务从英国转移到法国。(完)