法国央行总裁称本周有望达成巴塞尔III资本规定协议

路透东京12月4日 - 法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛周一表示，全球银行业周四有望达成金融危机后的资本规定协议，这暗示他准备接受妥协。

法国一直是阻碍达成巴塞尔III协议的一个主要障碍，但了解谈判情况的人士表示，只有在达成非正式协议的前提下，央行总裁和监管机构主管集团(GHOS)周四才会在法兰克福举行会议。

“我相信，我们将在GHOS会议上最终达成一个公平、合理的协议，”法国央行总裁维勒鲁瓦在东京一所大学发表演讲时表示。

巴塞尔协议的很大一部分已经得以实施，而且也几次接近达成最终协议。本周的协议将为多年来敲定银行业监管规则所做出的努力划上句号。

同时身为欧洲央行政策制定者的维勒鲁瓦还表示，目前的关键任务是实施协议，并确保相关监管措施不会撤销。

“单方面解除管制只会造成双输，为全球金融体系稳定性带来严重后果--无异于为下一次金融危机舖路--也为美国、日本及欧洲银行的竞争版图带来严重后果，”他称。

维勒鲁瓦表示，全球贸易面临的最大风险是保护主义升高。

“欧洲及日本，连同加拿大及其他国家，必须坚决扞卫基于共同遵守规定及多边机构而建立的国际经济关系，”他称。(完)