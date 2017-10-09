焦点：迫于政府压力 法国投行准备在英退后让伦敦员工迁往巴黎

路透伦敦/巴黎10月9日 - 虽然多数驻扎在伦敦的银行人士都在复习德语，为英国退欧之后迁往法兰克福做准备，但面对法国政府要求把工作岗位带回巴黎的压力，法国投行的资深员工预计会说“oui(法语，=yes)”。

多数在伦敦设有据点的国际性银行已经宣布，在英国“硬”退欧的情形下的欧洲业务迁移地点。在“硬”退欧情况下，英国将放弃欧洲单一市场准入，包括从事金融业务的“牌照通行权”(Passporting Rights)。

目前为止，法兰克福最受青睐。例如，欧洲银行业巨擘德意志银行4月时表示，多至4,000个英国工作岗位可能转移到德国。

尽管法国银行业者对于自己的迁移计划一直摇摆不定，但在伦敦为这些银行工作的员工相信，来自马克龙政府的压力几乎肯定会让他们选择巴黎。法国总统马克龙自己就曾经是投资银行家。

“马克龙政府确实在争取法国银行业将部分伦敦岗位迁到巴黎，在巴黎设立国际学校，并且还谈及可能实施税收优惠，”一名驻伦敦的法国三大投行银行人士表示。

“就我个人而言，我正在为住在巴黎作准备。除非达成(软性)退欧协议，否则这几乎是不可避免的，”他表示。与本文其他受访者一样，他也要求匿名，因为未被授权就此向媒体表态。

另一家顶尖银行的一名驻伦敦消息人士呼应了这种看法。

“多数美国人是迁往法兰克福，许多人都是已经快要完成迁移计划了，所以我们面临很大的压力，”第二位消息人士称。

法国财政部一位消息人士指出，没有对银行业者施加不当的压力，不过承认政府非常希望法国银行业者有更多岗位设于法国本土。

“这届政府做了很多提升吸引力的努力，比如取消财富税等。我们希望银行业者能够遵守承诺，做出实际的表态，”一位财政部消息人士告诉路透。

法国银行业者感觉他们还等得起，可以到英退相关细节变得更清晰时再决定，因为他们已经通过巴黎总部拥有欧盟牌照，不像美国同行那样，几乎所有欧洲投行业务都在伦敦展开。

在伦敦设有业务的法国投行中，法国巴黎银行(BNPP.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)是最大的两家。它们尚未设置具体计划，不过法兴银行首席执行官弗雷德里克•乌代阿(Frederic Oudea)早在6月份时曾告诉路透，该行有可能会将2,000个投行工作职位中的300-400个岗位迁至巴黎。

另外，法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)是上述标准下的法国第三大投行，现已将10人制的欧洲政府债券交易平台迁至巴黎，但该投行一位消息人士称，此举与英退无关。

这三家银行均不予置评。(完)