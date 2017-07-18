法国经济改革迎来一个“独一无二的机会之窗”--IMF

路透巴黎7月17日 - 国际货币基金组织(IMF)周一表示，由于经济成长加快，法国迎来了一个“独一无二的机会之窗”，在解决公共财政疲弱以及高失业率问题的同时，逆转竞争力下滑的情况。

IMF在年度国家评估后表示，法国新政府计划侧重在削减支出，这样做是“适当的”，并认为提高就业法规灵活性之举，彰显了政府的“全局观和进取精神”。

IMF专家在评估结论中写到，法国总统马克龙计划将公司税从33.3%逐步降至25%；资本利得税采用30%的单一税率，将使法国变得更有竞争力，同时促进投资。

“政令有力且经济形势改善，今年经济成长幅度有望达到1.5%，明年将进一步加速，目前法国迎来了一个独一无二的机会之窗，可以进行如此大胆而全面的经济改革计划，”IMF在声明中表示。

IMF此前预测，今明两年法国经济将分别增长1.4%和1.6%。法国政府的今明两年经济增长目标则分别为1.6%和1.7%。

但7月的一项官方审计发现，公共财政较预算超支数十亿欧元。

这使得政府赶忙进行必要的节支，以便把公共赤字对经济产出的比例削减至3%，努力实现10年来首次满足欧盟的上限规定。

IMF称，这不仅需要在今年进行重大且全面的支出冻结，还需要在明年再进一步作出“按历史标准看都算特殊的努力”，才能实现政府赤字对经济产出比例在2.7%的目标。(完)