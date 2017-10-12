美元持稳 静待美国通胀数据周五出炉

路透纽约10月12日 - 美元兑一篮子货币周四勉力抵住了连续五日下跌的颓势，因投资者静待周五出炉的美国通胀报告，该数据可能对美国下次升息提供更多线索。

美元指数上涨0.06%，至93.074。若美元指数收盘下跌，则将创下四个月来跌势最长的纪录。

“本周美元指数主要是对9月的大幅涨势作出修正，”Brown Brothers Harriman汇市策略部全球主管Marc Chandler说。

“很大程度上是修正，市场在等待新的信号。”

9月美元指数首次录得七个月来首次月线上升，上周在美国公布9月薪资数据后涨至逾10周高位，市场认为，该报告反映出通胀在最近一段时间偏低后可能加速上升。

交易商聚焦在周五公布的美国消费者物价指数。美国联邦储备理事委员会(FED/美联储)周三公布的9月政策会议记录显示，许多决策者仍感觉今年“可能有理由”再升息一次，但多位决策者称，在决定未来利率行动时，他们会关注未来几个月的通胀数据。

美联储今年已进行了两次升息。

根据CME Group的FedWatch工具，金融市场消化12月升息的机率为约88%。

周四，美元得到一些支持，此前劳工部公布，美国9月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.4%，8月为上升0.2%。

另一份报告显示，上周美国初请失业金人数降至逾一个月低位，因飓风哈维和伊尔玛带动德州和佛罗里达州的请领失业金人数的影响继续消退。

鉴于飓风因素，“我会对本月公布的一些数据持谨慎态度，因数据受到天气的影响，”Silicon Valley Bank资深汇市交易商Minh Trang说。

另外，英镑兑美元升逾1美分，触及八日高位，分析师指因德国商报(Handelsblatt)报导，欧盟可能给予英国一个两年过渡性退欧协议。

英镑兑美元稍早下跌，此前欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔向记者表示，英国退欧磋商在“分手费”上陷入僵局。

英镑尾盘升0.31%，报1.3262美元。（完）