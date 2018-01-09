美元延续反弹势头 日本央行行动提振日圆上涨

路透纽约1月9日 - 美元兑一篮子主要货币周二上涨，触及11日峰值，因在上周跌至逾三个月最低后，继续吸引低吸买家。

美元指数上涨0.18%，报92.524。美指在1月2日跌至9月20日来最低。

“我认为，在过去四周大部分时间下跌后，进入本周后，美元是时候进入一波小幅度反弹，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

欧元EUR=延续昨日跌势，下滑0.27%至1.1933美元。周四欧元触及近四个月高位1.2089美元。

“围绕欧元的乐观人气有所减退，”Esiner表示。

“尽管数据继续显示2017年底欧元区经济动能十分强劲，但通胀水平仍然低迷，这将最终促使欧洲央行以非常、非常谨慎的步伐将政策正常化，”他说。

欧元最近几周上升，因预期欧洲央行货币政策在今年转变，但周五出炉的欧元区消费者物价指数弱于预期，令欧元走弱。

“欧洲经济状况不断改善支撑欧元，美国通胀偏低的忧虑则令美元前景仍不太稳定，欧元/美元基本面仍然利多，”FXTM研究分析师Lukman Otunuga表示。

美元兑日圆下跌，此前此前日本央行削减了在市场操作中购买长期公债的规模，引发市场臆测，日本央行将从今年开始撤走大规模刺激政策。

从2016年采取收益率曲线控制政策以来，日本央行偶尔会调整购债操作，日本央行官员称，任何调整都是为了使公债收益率符合其政策目标，而非向外界传递有关未来政策方向的信号。

日圆JPY=触及六日高点。

英镑兑美元GBP=下滑0.24%，因投资者在英镑近期上涨后锁定获利，尽管对英退欧磋商将会取得正面结果的预期继续支撑英镑。（完）