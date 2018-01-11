欧元急升 因欧洲央行称可能很快重新考虑政策沟通立场

路透纽约1月11日 - 欧元兑美元周四上涨，此前欧洲央行称可能在2018年初重新考虑政策沟通立场，促使市场臆测，决策者正准备缩减其大规模的货币刺激计划。

欧洲央行12月会议记录显示，欧元区经济成长速度为十年来最快，欧洲央行应逐渐调整货币立场，以免推迟行动给经济带来更大冲击，且应考虑对政策指引进行更广泛的调整，降低对购债的关注，增加对利率的关注。

“毋庸置疑，会议记录偏鹰派，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门董事Karl Schamotta说。

“这早在市场的预期之中，不过，会议记录对央行在撤出非常规政策时，将如何管理前瞻指引的过程提供了更多详情。”

“有很多在场外观望的资金都在等待这一信号。”

欧元兑美元EUR=上涨0.77%，报1.2037美元，势将创下约两个月来最大单日百分比涨幅。

“鉴于经济复苏的步伐和量化宽松政策实施的时间，这不应该是个大意外，不过，会议记录还是给欧元多头提供了对欧元前景更加充满信心的理由，”ETX Capital分析师Neil Wilson在报告中表示。

美元指数下跌0.5%，报91.869，此前降至近一周低点91.787。

美元延续跌势，此前数据显示美国12月生产者物价近一年半以来首次下滑，因服务成本下降。

生产者层面的通货膨胀疲弱，令投资者可能更担忧抑制通胀的因素可能持续更长的时间，导致美国联邦储备委员会(美联储/FED)对今年加息更加谨慎。

美联储偏重的通胀指标--扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)物价指数自2012年5月一直低于美联储的目标。

加元兑美元CAD=反弹，此前触及近两周低位，因投资者评估加拿大央行下周加息的机率，且担忧美国可能退出北美自由贸易协定(NAFTA)。

比特币在Bitstamp交易平台急挫11.5%，报13,185美元，此前韩国政府表示，计划禁止加密货币交易。（完）