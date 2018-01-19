美元下滑 因担忧美国政府可能停摆

路透纽约1月18日 - 美元周四下跌，因交易商纷纷投向欧元、日圆、英镑等其它主要货币，受累于对美国政府可能停摆的担忧，因美国国会议员在达成一份联邦预算协议上仍遇到困难。

分析师表示，如果向政府拨款的协议，即使是一份临时协议，在周五最后限期前未能达成，将加重美元的负面人气。

“政治正破坏经济,”BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示，“如果没有达成协议，美元会面临进一步压力。”

在美国总统特朗普给出不一的信号之际，共和党议员正努力通过权益措施来避免政府停摆。众议院预期在1930 GMT后就延长向政府拨款议案进行投票。

在1944 GMT，美元贸易加权指数下跌0.44%，报90.513，高于周三触及的三年低位90.104。

欧元兑美元徘徊在略低于三年峰值的水准。欧元上涨0.48%，报1.2242美元。

美元兑日圆下跌0.23%，报111.02日圆，而英镑上涨0.45%，报1.3888美元。

美元逆转周三晚的涨势，此前苹果(AAPL.O)称将为海外现金汇回，一次性纳税约380亿美元，但分析师预计，这对汇市的影响有限。

同期，比特币和其他加密货币温和反弹，之前两日大幅下跌，因担心全球的监管。

Bitstamp交易所比特币尾盘上涨5.12%，报11,764.00美元。

**储备货币多元化**

美元自2017年以来下跌，主要因预期美联储以外的其他央行正寻求结束为抗击2008年金融危机和接下来的经济衰退所实施的超低利率，甚至是负利率政策。

分析师表示，导致美元疲弱的其他原因是，包括主权财富基金和央行在内的全球投资者正寻求将所持的货币多元化，把所持美元资产转换成其他货币。

美国财政部周三公布的数据显示，中国和日本这两个美国最大债权国11月双双减持美国公债。

根据国际货币基金组织(IMF)12月发表的一份报告，第三季全球央行的外汇储备中的非美元占比上升。

“如果你认为美国以外的收益在今明两年将上升，央行增持欧元等其他货币，同时减持美元，这是较适当的做法，”Amundi Pioneer Investments汇市策略部门董事Paresh Upadhyaya表示。(完)