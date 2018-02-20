美元触及三年低位后反弹 但反弹势头恐为时短暂

路透伦敦2月19日 - 美元周一小幅反弹，因投资者在美元跌至三年低位后重新吸纳该货币，但分析师称反弹势头可能为时短暂，因空头力量依然雄厚。

美元今年以来走软，因市场预计美国以外地区将开始升息，这将侵蚀美元的收益率优势。

对美国可能寻求弱势美元政策的担忧、以及对美国预算赤字的疑虑与日俱增，也都动摇市场对美元的信心。由于政府扩大支出并实施大规模减税计划，2019年美国预算赤字料将扩大至1万亿(兆)美元。

股市2月骤然暴跌，促使投资者转投相对安全的美元，美元跌势终结。

上周冒险意愿复苏表明美元压力重现，不过该货币周一站稳脚跟，因部分投资者在美元近期下挫后买入。

美元指数涨0.3%至89.342，脱离上周所及2014年12月以来最低水准88.253。

今年迄今为止美元下跌近3%，2017年下跌10%。

分析师称，市场预计美元只会暂做休整。

“总的来说，市场认为美元将重拾跌势，”法国兴业银行驻伦敦策略师Alvin Tan表示。

“我们更加谨慎。美元之前的跌势过快。我们仍然预计今年美元走软，但美元重拾1月份跌势的步伐过快，”他说。

分析师称，周一没有重要数据公布，而且美国和亚洲部分地区适逢假日休市，可能令市场交投保持平静。

美元兑欧元EUR=涨0.3%，报1.2386美元，交易员称本周晚些时候的关键企业调查可能为欧元提供更多指引。

美元兑日圆JPY=涨0.2%至106.55日圆，但本月仍下跌逾2%，接近上周触及的15个月低点。

“上周五下午美元跌势失去动能并不能让我看到美元跌势结束的希望，”德国商业银行分析师在报告中称。

“美元空头最近表现良好，周末前存在获利了结的机会。这并不意味着今天美元卖盘热情会重燃，”分析师称。

策略师称，长期来看，美元前景仍不确定，尤其是考虑到其他地区央行紧缩政策、经济表现强劲，对投资者的吸引力日益增强。

瑞典克朗EURSEK=D3兑欧元跌0.3%至9.910克朗。

此前有消息称，拉脱维亚的银行面临破坏对朝制裁的指控，而且央行总裁被反腐部门拘留。瑞典机构在拉脱维亚进行了大量投资。

分析师称，不清楚瑞典克朗周一走软是否应当归因于拉脱维亚的局势。(完)