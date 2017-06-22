美元持稳 因美债收益率偏低抵消稳健经济数据的影响

路透纽约6月22日 - 美元对一篮子货币周四几无变动，因美国公债收益率偏低，抵消了与市场预期一致的美国初请失业金人数和楼市数据的影响，美元保持在接近本周稍早触及的一个月高位的水平。

日圆得到一些避险买需，因美股早盘表现疲弱，欧股表现一般。

挪威克朗和新西兰元升幅可观，盘中交易淡静，此前挪威央行和新西兰央行都对该国的经济前景充满信心。

在新兴市场货币方面，墨西哥披索跳升1%，此前政策制定者将利率上调一码至7%。上周美国联邦储备委员会(美联储/FED)也升息。

尽管近期通胀回软，但上周多位美联储官员对年底前再次升息表示支持，美元因此走强。不过，市场开始怀疑，目前美国经济温和扩张，是否可为进一步升息提供理据，令美元的涨势减退。

“市场对美联储官员鹰派的讲话并不买账，”BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlossberg说，“市场对美国下半年经济成长存疑。”

周三美国公债收益率差趋平至近10年来最平水准，反映了交易商对美联储今年能否再次升息的疑虑。

“我认为收益率上升的压力不大，”Leumi Investment Services Inc全球资产配置部门主管Humberto Garcia说。

收益率曲线周四持稳，报告显示美国就业市场不断收紧，4月房价升幅超过交易商预期。

美元指数持平在97.571，周二触及一个月高位97.871。

欧元兑美元下跌0.2%，至1.1149美元。美元兑日圆微幅下跌，至111.32日圆。

日圆兑欧元升0.2%，至124.10日圆。泛欧STOXX 600指数日内收平盘。

其他货币方面，挪威克朗上升，此前挪威央行上调2017和2018年利率预估，表示减息的可能性已不复存在。

挪威克朗兑美元涨0.4%，至8.4956克朗，兑欧元升0.6%，至9.4690克朗。

新西兰元兑美元上升0.6%，至0.7266美元，此前新西兰央行对经济成长前景和目前汇率所产生的影响做出了乐观的评估。(完)