美元跌势持续 因美国以外央行的立场转趋鹰派

路透纽约6月29日 - 美元兑欧元周四保持在近14个月低位附近，因对欧洲和加拿大的货币政策将转趋鹰派的预期不断升温，且市场质疑美国联邦储备委员会(美联储/FED)会否在本年再次升息。

欧元涨至1.1444美元，为去年5月11日来最高，欧洲央行消息人士周三称市场过度解读了德拉吉周二的讲话，但投资者对此置若罔闻。

德拉吉的讲话令市场相信，欧洲央行准备在今年稍晚开始缩减其紧急经济刺激计划。

与此同时，英国央行总裁卡尼和两位加拿大央行高层决策者的讲话，令对英国央行和加拿大央行将升息的预期升温。

“其他央行的货币政策轨迹将发生改变，令其他货币相对于美元更有吸引力，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien说。

欧元兑美元尾盘升0.5%，报1.1437美元。美元指数下跌0.4%，报95.597。

美元指数在美国时段下午的交易中曾触及约九个月低位95.531，此前美国国会预算办公室发布美国今明两年最新实质GDP增长预估，略低于1月时的预估。

分析师也表示，对美联储能否在今年再次升息的忧虑挥之不去，损及美元的表现。升息对美元有利。

“市场对美联储今年再次加息的前景有些怀疑，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

Esiner表示，对美联储升息前景的怀疑，加上其他主要央行立场更趋鹰派的信号，损及美元的表现，因为这打破了自2014年中以来市场一直抱持的预期，即美联储撤走宽松政策的速度将快于其他央行。

美元兑加元触及约五个月低位1.2987加元，尾盘跌0.3%，报1.3001加元。

美元兑日圆触及逾一个月高位112.92日圆，之后从该水准回落，尾盘下跌0.2%，报112.05日圆。(完)