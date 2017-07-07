美元回落 此前发布的美国民间就业数据疲弱

路透纽约7月6日 - 美元周四下跌，此前发布的一批美国劳动力市场数据弱于预期，确认了随着就业市场逐步降温，美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息步伐将会很缓慢。

美联储周三发布政策会议记录后，美元已经处于守势，因为会议记录未能提供明确的未来升息路径指引。周四发布的一批经济数据疲弱，拖累美元续跌。

在周五非农就业数据出炉前，ADP民间就业报告显示，民间雇主上月新增15.8万个就业岗位，少于5月的23万个，也低于经济学家预计的18.5万个。

劳工部发布的另外一份报告显示，截至7月1日当周，初请失业金人数增加4,000人，经季节调整后为24.8万人，为连续第三周增加。

美国供应管理协会周四发布的数据显示，6月美国服务业指数升至57.4，预估为56.5，但就业分项指数从5月的57.8降至55.8，表明就业市场增长放缓。读数高于50表明服务业扩张。

“整体上看，尽管在6月非农就业报告发布前，数据没有出现大幅下降的异常情况，但6月的就业数据整体偏弱，”Forex.com研究负责人James Chen称，“这可能表明，本周五发布的6月就业数据也会弱于预期。”

路透调查的经济学家预计，6月新增非农就业岗位17.9万个，5月时新增了13.8万个。

“如果数据大幅低于该预期，会进一步打压对美联储升息的预期，可能导致美元进一步下跌，”Chen称。

美联储周三发布的6月13-14日政策会议记录显示，决策者对通胀前景，及其可能对未来升息步幅造成何种影响的分歧加重。

尾盘，美元指数下跌0.5%，报95.828。

美元兑日圆基本持平，报113.25日圆，本周上涨逾1%。

欧元兑美元升0.6%，报1.1418美元。

欧洲央行会议记录推高欧元，因公债收益率上涨，但欧元陷于近期的交易预期内。(完)