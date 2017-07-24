美元从13个月低位反弹 受助于美国数据稳健

路透纽约7月24日 - 美元周一从逾一年最低水准小幅上涨，受助于强于预期的美国经济数据，投资者密切关注俄罗斯和美国总统特朗普助手可能共谋的事态发展。

美元兑一篮子六种主要货币从早盘触及的13个月低位回升。

特朗普的女婿兼高级顾问库什纳周一向参议院情报委员会表示，他去年四次会晤俄罗斯官员，但表示，他没有和俄罗斯共谋影响去年美国总统选举。

国会专责委员会和美国司法部特别检察官对通俄门事件的调查持续，以及美国经济数据疲弱，和通胀预期下降，在本月大部份时间重压美元。市场参与者称，调查是导致特朗普推行减税和基建支出等经济刺激举措进展缓慢的原因之一。

根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，上周投机者对美元的持仓转为净空头，为逾一年来首次，这意味了押注美元下跌而不是上升的投资者增加。

周一Markit美国制造业和服务业数据均好于预期。

上周美元跌穿几个重要技术水准，投资者目前为当前环境下的美元重新定价，尤其是美元/欧元交易。

“当美元和欧元开始在当前相对陌生的区域内交投时，你会开始斟酌，是否可能出现抛售和一些获利了结，”Tempus Inc市场董事John Doyle说。

“尽管今日公布的二线经济数据不是很重要，但略强于预期，这也为卖出欧元，买入美元，进行些许获利了结提供了机会。”

美元指数在纽约尾盘上涨0.15%，报94.006。

欧元在美元指数中的权重最大，超过50%。

欧元兑美元周一早盘升至23个月高位，此前公布的欧元区7月企业活动数据仅小幅放缓，投资者仍看多欧元。

欧元在纽约尾盘报1.1643美元，稍早触及2015年8月来最高1.1684美元。

投资者将关注包括消费者信心和第二季国内生产总值(GDP)数据在内的美国经济数据，以及周三美联储结束政策会议和会后公布的声明。(完)