美元触及长期低位后反弹 受美国数据提振

路透纽约7月27日 - 美元周四在强劲的美国经济数据公布后反弹上涨，早盘受美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三公布的政策声明影响触及数月和数年低位。

周四的数据显示，上月美国耐久财订单升幅超过预期，核心资本财付运连续第五个月上升，表明企业设备支出支持第二季经济成长。

耐久财订单数据稳健，对美元多头来说是喜人的信号，因美国经济数据和围绕美国总统特朗普财政刺激计划的不确定性最近数月打压美元。

欧元兑美元周四下滑0.4%，跌穿1.17美元关口。稍早欧元升至2015年1月来最高1.1776美元。

英镑兑美元跌0.35%，至1.3075美元，稍早触及2016年9月来最高。

在兑其它主要货币中，美元兑瑞郎的升幅最大，劲升1.4%，至0.9640瑞郎。

加元兑美元盘中接近两年高位，在美国数据出炉后由升转跌。美元纽约尾盘上涨0.85%，至1.2548加元。

“最重大的事件是耐久财订单，远好于预期，”Mizuho Corporate Bank汇市策略师Sireen Harajli说，“特别是鉴于近期美国数据都较为疲弱，我认为，这是令人振奋的消息。”

美元周三下挫，因美联储发表最新的政策声明和6月基本一致，暗示联储不急于加息。

今年通胀和消费者支出数据疲弱，令美元兑欧元跌至数年低点。欧洲央行官员有关将开始缩减超宽松货币政策规模的言论也支撑欧元。

欧元兑美元今年迄今上涨超过11%。(完)