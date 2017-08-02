美元指数触及15个月低位 因美联储政策和美国政治不确定

路透纽约8月1日 - 美元兑一篮子主要货币周二短暂触及15个月低位，因华盛顿政治动荡和美国经济数据疲弱，令美国联邦储备委员会(美联储/FED)的政策前景不确定。

美元尾盘反弹，日内上涨，因投资者整固仓位，但美元兑主要货币仍离逾一年低位不远，因预期美国政治不确定性将继续重压美元，总统特朗普周一解雇了白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇。

市场对美联储会否在今年再次升息的担忧持续。根据CME Group的FedWatch工具，交易商最新的押注反映出，美联储在12月升息的机率为约46%。

美元指数纽约尾盘升0.2%，至93.060，此前触及去年5月初以来最低92.777。

美元指数7月月线下跌，为连续第五个月下跌，此为2010年12月至2011年4月以来的最长跌势。7月创下去年3月来最大的月线跌幅。

“完全是因为美元动能负面，”Credit Agricole外汇策略师VassiliSerebriakov说，“如果你作空美元，那么，走势发展对你有利，那就没有理由改变观点。”

美国建筑支出和汽车销售疲弱，加重了美元的下行压力，Serebriakov补充说。

美国商务部周二公布，6月建筑支出较前月下降1.3%，至去年9月来最低水准。路透访查的分析师预估为增长0.4%。

美国汽车制造商周二表示，7月继续削减对日租车队的汽车销售。

美元兑日圆尾盘微幅上涨，报110.32日圆。美元稍早跌穿110日圆，为逾六周来首次，触及109.94日圆。

欧元兑美元下跌0.3%，报1.1800美元，但离周一触及的两年半高位1.1845美元不远。

“我认为，美国政策不确定性是美元近期下跌的最大原因，”瑞穗外汇策略师Sireen Harajli说，“我认为特朗普总统当选的任何正面效应到现在已经不复存在。”(完)