美元下跌 此前美国服务业数据令人失望

路透纽约8月3日 - 美元兑日圆、欧元和瑞郎周四下跌，此前弱于预期的美国服务业数据令投资者在非农就业报告公布前忧心忡忡，且引发市场怀疑美国联邦储备委员会(美联储/FED)会否在今年再次加息。

美国供应管理协会(ISM)公布，7月非制造业指数从6月的57.4下降至53.9，低于路透访查分析师预估的57。读数高于50代表非制造业活动扩张。

7月非制造业就业分项指数下降至53.6，分析师原本预期该分项指数攀升至56.5。

在数据公布后，美元兑日圆跌幅达到0.7%，触及盘中低位109.96日圆。

但仍高于周二所及的逾六周低位109.91日圆。

欧元兑美元微幅上涨，盘中高见1.1892美元，略低于周三触及的逾两年半高位1.1909美元。

“服务业数据增长不及预期，暗示明日出炉的非农就业报告令人失望的可能性更大，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo说。“这可能提高美联储升息的门槛，且令美元倾向下行。”

路透访查的分析师预计，7月美国非农岗位将增加18.3万个，低于6月22.2万个的增幅。根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势周四暗示，交易预计美联储12月加息的机率为约44%。

尽管周四数据压制了对非农就业报告强劲和美联储12月加息的预期，但分析师表示，不能排除就业岗位大幅增长的可能性。

“作空美元交易在这水准有些密集，我认为，确实为如果非农就业数据好于预期，美元反弹提供奠定了基础，”Commonwealth Foreign Exchange首席汇市分析师Omer Esiner说。

在英国央行宣布维持利率在纪录低位不变后，英镑兑美元下跌最多0.8%，至1.3113美元。

这扶助美元指数持稳。纽约尾盘，美元指数基本持平在92.844，持于周三触及的15个月低位92.548的上方。(完)