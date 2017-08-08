美元守住大部分涨幅 静待美国通胀数据

路透纽约8月7日 - 美元周一微幅下跌，但守住周五强劲的美国就业数据公布后录得大部分涨幅，因投资者静待本周公布的通胀数据，这些通胀数据可能为今年处于弱势的美元逆转走势提供信号。

美元指数下跌0.1%，至93.449。

该指数周五上升0.76%，因强劲的就业数据令美国联邦储备委员会(美联储/FED)进一步收紧货币政策的理由更充分。

“在很大程度上，美元守住周五的涨幅，”BKAsset Management外汇策略部董事总经理Kathy Lien说。

“抑制美元进一步上升的唯一原因是公债收益率，”Lien说。

美国公债收益率周一持平至微幅下跌，盘中交投震荡，上周五公布的强于预期的美国非农就业报告未继续给市场带来实质性的影响，投资者等待本周的美国公债和公司债发行。

周一美元对美联储官员的言论无甚反应。圣路易斯联储总裁布拉德和明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利都发表了讲话。

布拉德说，美联储可以在短期内维持当前的利率水准不变，因尽管失业率持续回落，但通胀不可能大幅攀升。

美元兑新西兰元、加元和澳元上升。

“我们认为，是时候美元短期内出现小幅上行修正，我们看到部分主要G10货币对的汇价走势，在一定程度上确认了我们的看法，”Wells Fargo Securities汇市策略师Erik Nelson说。

美国生产者物价和消费者物价数据将分别在周四和周五出炉，应会确认强劲的就业市场是否推高通胀。

“毋庸置疑，今天市场在一定程度上采取观望态度，”Nelson说。

欧元兑美元升0.19%，至1.179美元，没有受德国工业生产意外下跌的影响。

英镑兑欧元下滑至10个月低位，因投资者押注英国央行将在未来数月维持利率在纪录低位不变，而欧洲央行向收紧政策靠拢。(完)