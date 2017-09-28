美元攀升 因美国财政刺激希望和叶伦暗示升息

路透纽约9月27日 - 美元兑一篮子货币周三升至逾一个月高位，因围绕美国财政改革的乐观情绪提振美元人气。

美元指数升0.47%，至93.401，此前触及8月23日来最高93.607。

“美元上升，因对美国总统特朗普税改计划进展的一些正面言论使市场满怀希望，”BK Asset Management外汇策略部董事总经理Kathy Lien说。

“受此影响，美元在整个交易日走强。”

美国总统特朗普周三提出三十年来规模最大的税务改革计划，给大部分美国民众减税，但外界批评称，税改计划惠及富人和企业，且可能令美国财赤规模增加数万亿美元。

特朗普政府提出的税务计划，将下调公司税和过手公司税，降低个人最高税率，并取消一些被广泛使用的税收减免规定，其中包括一项惠及民主党占主导的高税率州的民众的规定。

特朗普周三开始为税改计划进行路演，他在印第安纳波利斯出席了活动。

好于预期的美国核心资本财数据提振美元，美元在周二开始攀升，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦表示，美联储需要继续逐步加息，尽管通胀路径存在普遍的不确定性。

美国8月资本财订单增幅超预期，资本财付运保持增长势头，表明尽管预计飓风哈维和伊尔玛将会拖累成长，但经济的潜在力道仍然强劲。

“总的来说，从美元的角度来看，市场偏空。我认为，美元有一些回补空头，”道明证券资深外汇策略师Mazen Issa说。

投机者在最近一周所持的美元净空头仓位升至2013年1月来最高。

欧元触及逾一个月低位，因美元空头遭挤轧，且德国大选结果鼓励投资者对年内表现最好货币之一的欧元获利了结。

加元兑美元降至近四周低位，此前加拿大央行总裁波洛兹对该国经济发表谨慎的看法。（完）