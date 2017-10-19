美元在房屋开工数据公布后下跌 势将结束四连涨

路透纽约10月18日 - 美元周三逆转涨势，在美国9月房屋开工数据公布后失去动能，势将结束四连涨，尽管美国公债收益率上升提供了一些支持。

美元指数下跌0.12%至93.371，盘中高见93.797。美元兑日圆升0.61%至112.87日圆。

美国9月房屋开工跌至一年低位，因飓风哈维和伊尔玛干扰了美国南部的独栋房屋建筑活动，表明楼市活动可能仍拖累美国第三季经济成长。

美元指数可能在大约93.80遇到技术阻力，该水准可能至少在短期内抑制美元上涨，富国证券汇市策略师Eric Viloria说。

“我认为，我们看到美元进行普遍整固，”他说。

美元在截止周二的过去四天累计上涨了0.53%，受美国公债收益率不断攀升提振。

“完全因为收益率上升，本周迄今都是这样，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。“美元从公债收益率全面上涨得到支持。”

周三指标10年期美国公债收益率触及六日高位，30年期公债收益率触及五日高位。

美联储继续将政策正常化的前景和传闻美国总统特朗普可能提名不是那么鸽派的美联储主席人选来接替将于2月任期届满的叶伦，扶助提振公债收益率，Esiner表示。

另外，英镑跌至六天低位，此前数据显示英国薪资涨幅再度落后于通胀，令人质疑英国央行的利率前景。

英镑盘中低见1.3141美元，后反弹，纽约尾盘报1.3198美元，较周二水准变动不大。

加元兑美元攀升，受油价走高和加拿大制造业销售意外增长提振。（完）