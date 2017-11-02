美元在税改计划公布后下滑 英镑在英国升息后大跌

路透纽约11月2日 - 美元兑一篮子主要货币周四跌至一周最低水准，此前美国众议院共和党公布税改计划。

美元在美国下午交易中收复部份失地，但仍然走低，且对总统特朗普提名美联储理事鲍威尔出任下任联储主席的消息反映冷淡。

在鲍威尔讲话期间，美元兑日圆微幅上涨，美元指数也走坚，但最后回吐这些涨幅，日内仍然下跌。

根据文件摘要，税改议案提出将企业税从35%下调至20%，减少个人所得税税级。

分析师表示，这份税改提议不太可能获得足够多议员的支持，也不可能给美国经济造成显著影响。“大规模”减税是特朗普的主要竞选承诺。

“市场认为，税改议案很快获得通过的可能性已经大大降低，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick说。“市场认为，这些举措不足以给经济造成实质性影响。它能否给美国整体GDP造成实质性影响令人存疑。”

减税预计将刺激支出增加，并推高通胀，从而推升美国利率，使美元更具吸引力。

美元指数跌至94.411，此为10月26日来最低，稍早美元指数上涨，几乎触及7月中来最高。

欧元兑美元升至一周最高水准，升至1.1687美元。

税改计划公布后，美元兑日圆也触及盘中低位，降至113.55日圆。

美元兑英镑大涨。英镑兑美元录得6月来最大单日跌幅，此前英国央行逾十年来首次升息，但表示预计未来仅会缓慢升息。

英镑兑欧元跌近2%，为2016年10月来最大单日跌幅。

英国央行货币政策委员会以7-2投票决定加息25个基点至0.50%，但预期未来三年仅需要“非常缓慢”地进一步升息。（完）