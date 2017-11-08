聚焦欧美货币政策背离支撑美元 打压欧元

路透纽约11月7日 - 美元兑一篮子货币周二上涨，因投资者重新聚焦美国和欧元区货币政策背离。

美元指数上涨0.17%，至94.921，略低于上月底触及的三个月高位95.150。

欧元兑美元下滑0.2%，至1.1586美元，盘中跌至7月20日来最低1.1555美元。

“投资者重新聚焦美联储和多数其他主要央行政策前景背离的现象，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

“较之其他主要央行，美联储政策正常化的步伐将更快的观点在今年多数时间基本退居次席，”他说。

“这一题材再次回到聚光灯下，是因为欧洲央行最近的会议结果。”

上月底欧洲央行宣布，将其购债计划延长至2018年9月，令该央行在明年升息的可能性显着下降。与此同时，投资者预计，美联储将在下月升息，接着在明年再进行约两次加息。

本周没有重大经济数据发布，汇市起伏不大，交易商等待下周出炉的通胀和零售销售数据，将从中寻找方向，Oanda驻多伦多的资深汇市分析师Alfonso Esparza表示。

“今天我们的平台上成交量不是很大，”他说。

Esiner说，对美国国会议员朝最终就税改达成交易的方向迈进的“谨慎乐观”情绪，支撑美元。

共和党议员周一开始修改美国税改提案，民主党指出，提案中缺失了广受欢迎的减税项目，证明该提案是拿中产阶级开刀。

另外，在英国准备退欧之际，投资者对该国经济体质的担忧，拖累英镑走低。英镑兑美元跌0.05%。

澳洲央行周二连续第14次政策会议维持利率在记录低点1.5%不变，而且在通胀率持续偏低且负债累累的消费者保持谨慎的情况下，央行在未来几个月可能都将保持观望。

澳元兑美元下滑0.61%，至0.7643美元。（完）