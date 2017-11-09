美元下滑 因美国参议院税改提案细节令市场不安

路透纽约11月9日 - 美元兑一篮子货币周四下滑至六日低位，因在获悉美国参议院共和党税改计划细节后，投资者卖出美元。

周四美国国会参众两院共和党的税改计划细节浮出水面，在下调公司所得税、取消州税和地方税抵扣，以及调整美国最富裕人群的遗产税等方面存在分歧。

美国参议院金融委员会委员、共和党议员Bill Cassidy表示，参议院的税改提案将下调企业税的时间推迟一年，至2019年实施，将取消个人强制参加奥巴马医保的规定。

美元指数下跌0.4%，至94.482。

“市场对参议院税改提案的细节感到有些不安，看起来下调企业税的实施时间将再推迟一年，”Amundi Pioneer Investment Management汇市策略部门董事Paresh Upadhyaya说。

“市场对参议院税改计划的最初反应是失望。”

分析师说，任何减税实施时间将被推迟，或提议的改革力度将被削弱的可能性，都对美元不利。

美元兑日圆下滑至本月最低水准，下跌0.58%，至113.2日圆。

“此间市场有些许的避险潜在基调，”丰业银行汇市策略师Shaun Osborne说，他所指的是日圆兑美元的表现。

分析师也指出，日本股市从数十年峰值突然回落，因亚洲交易时段的风险人气减弱，这样的情绪一直持续至伦敦交易时段，拖累欧股也下跌，损及投资者人气。

欧债收益率周四跳涨，逆转近期大幅下跌的势态，欧元攀升至六日高位。欧元兑美元上涨0.43%。

英镑兑美元升0.28%，抹去稍早的跌幅。英国首相办公室在一份声明中称，在周一和欧洲企业团体会晤时，首相特雷莎·梅将重申希望有两年的英国退欧过渡期。

瑞郎兑美元触及两周高位，此前瑞士央行总裁乔丹称，目前瑞郎汇价“偏高”，但没再重复夏季前反复使用的瑞郎被“严重高估”的措辞。（完）