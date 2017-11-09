FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
美元下滑 因美国参议院税改提案细节令市场不安
频道
专题
焦点：特朗普抵达越南出席APEC会议 将提出亚太地区新愿景
特朗普亚洲行
焦点：特朗普抵达越南出席APEC会议 将提出亚太地区新愿景
中国华信能源将与俄油研究在海南建设石化工厂的可行性
中国财经
中国华信能源将与俄油研究在海南建设石化工厂的可行性
焦点：中国新股发行审核从严将常态化 再融资料相应获得更多倾斜
深度分析
焦点：中国新股发行审核从严将常态化 再融资料相应获得更多倾斜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年11月9日 / 晚上11点58分 / 更新于 14 小时前

美元下滑 因美国参议院税改提案细节令市场不安

1 分钟阅读

路透纽约11月9日 - 美元兑一篮子货币周四下滑至六日低位，因在获悉美国参议院共和党税改计划细节后，投资者卖出美元。

周四美国国会参众两院共和党的税改计划细节浮出水面，在下调公司所得税、取消州税和地方税抵扣，以及调整美国最富裕人群的遗产税等方面存在分歧。

美国参议院金融委员会委员、共和党议员Bill Cassidy表示，参议院的税改提案将下调企业税的时间推迟一年，至2019年实施，将取消个人强制参加奥巴马医保的规定。

美元指数下跌0.4%，至94.482。

“市场对参议院税改提案的细节感到有些不安，看起来下调企业税的实施时间将再推迟一年，”Amundi Pioneer Investment Management汇市策略部门董事Paresh Upadhyaya说。

“市场对参议院税改计划的最初反应是失望。”

分析师说，任何减税实施时间将被推迟，或提议的改革力度将被削弱的可能性，都对美元不利。

美元兑日圆下滑至本月最低水准，下跌0.58%，至113.2日圆。

“此间市场有些许的避险潜在基调，”丰业银行汇市策略师Shaun Osborne说，他所指的是日圆兑美元的表现。

分析师也指出，日本股市从数十年峰值突然回落，因亚洲交易时段的风险人气减弱，这样的情绪一直持续至伦敦交易时段，拖累欧股也下跌，损及投资者人气。

欧债收益率周四跳涨，逆转近期大幅下跌的势态，欧元攀升至六日高位。欧元兑美元上涨0.43%。

英镑兑美元升0.28%，抹去稍早的跌幅。英国首相办公室在一份声明中称，在周一和欧洲企业团体会晤时，首相特雷莎·梅将重申希望有两年的英国退欧过渡期。

瑞郎兑美元触及两周高位，此前瑞士央行总裁乔丹称，目前瑞郎汇价“偏高”，但没再重复夏季前反复使用的瑞郎被“严重高估”的措辞。（完）

编译 利棣儿；审校 母红

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below