政治忧虑拖累英镑下跌 美元小涨

路透纽约11月13日 - 英镑兑美元和欧元周一下跌，因投资者担忧英国首相特雷莎·梅是否有能力留任，以及是否能达成市场认为的良好的退欧协议。

特雷莎·梅的退欧计划周二开始将面临重大考验，届时议会将尽力争取政府脱欧立法上的让步。

英国星期日泰晤士报报导，执政党保守党已有40名议员签署针对首相特雷莎·梅的不信任函。这距离触发党内领导权争夺战仅差八票。

“看起来，特雷莎·梅还在其党内斗争，”瑞穗外汇策略师Sireen Harajli说。

“这正凸显保守党内部的一些弱点，我认为这将削弱未来英国的退欧磋商，”Harajli说。

英镑兑美元下跌0.57%，至1.3113美元，稍早跌至11月6日来最低1.3188美元。英镑也跌至100日移动均线以下，这是关键的技术水平。

英镑兑欧元下滑0.65%。

“英镑汇率走势暗示，英镑人气仍然偏空，尽管英国11月升息了，”FXTM研究部门分析师Lukman Otunuga说。

美元指数周一升0.1%，至94.49，在上周下跌0.6%后正在反弹。

投资者担心提议中的美国下调公司税率计划可能推迟至2019年执行，令美元近期承压，但周一美元上涨，一些至为重要的经济数据将在本周稍后公布，包括通胀和零售销售数据。

欧元几无变动，因投资者静待周二举行的会议，届时多个主要央行总裁可能发表对全球经济的看法。

欧洲央行总裁德拉吉、美联储主席叶伦、日本央行总裁黑田东彦与英国央行总裁卡尼将出席欧洲央行在法兰克福进行的会议。

加元兑美元下滑，缩减部分近期涨幅。（完）