美元持稳 因美国众议院通过税改议案

路透纽约11月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四上涨，从上日触及的逾三周低位反弹，此前美国众议院通过众院版本的税改议案。

美元指数升0.13%，至93.933。

美国众议院周四通过了一整套影响企业，个人和家庭的减税议案，令共和党和总统特朗普朝这一代人的最大税改计划踏出重要的一步。

“这份税改计划并非定局，但也算通过了众议院的最低障碍，”Performance Trust Capital Partners交易部门董事Brian Battle表示。

“更高的障碍是让参议院通过。如果可能的话，要让参众两院的税改版本达成一致才将是真正挑战，”他说。

美元指数受金融市场风险人气总体改善提振。该指数周三触及10月20日来最低93.813。

“美元的一些卖压似乎有所减退。全球金融市场的负面人气略为改善，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

投资者周四暂返全球股市，趁低吸纳。

“欧元的涨势失去部份动能，”Esiner说。

欧元本周急升，此前数据显示德国第三季经济增长加速，但在周三美国基础通胀强劲的数据公布后，欧元回吐部份涨幅。

“在所有条件都相同的情况下，本周的消息没有改变美联储在可见将来在货币政策正常化的进度上将远超欧洲央行的前景，”Esiner说。

“美联储货币政策前景应该继续令美元的回落相对短暂。”

欧元兑美元跌0.23%，至1.1764美元。

加元兑美元上涨，因数据显示9月加拿大制造业销售意外增长，抵销油价下跌带来的压力。

美元兑瑞郎上涨0.55%，此前瑞士央行暗示将维持超宽松货币政策。（完）