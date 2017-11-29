美元反弹 受美国经济数据和联储主席提名人鲍威尔讲话支撑

路透纽约11月28日 - 美元兑一篮子货币周二上涨，从上日触及的两个月低位反弹，受助于强劲的美国经济数据，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席提名人鲍威尔暗示美联储很可能在12月升息。

美元指数上涨0.36%，至93.24。

“这部份原因是出脱一些上周的走势，这些走势是在美联储会议记录显示略更谨慎的升息基调后，以及上周节日假期市场流动性很低的情况下出现的，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

美元指数上周下滑近1%，上周美联储最新会议记录显示，部分政策制定者担忧通胀持续偏低。

“本周迄今公布的数据很正面，”Esiner说。

周二出炉的数据显示，美国11月消费者信心急升至近17年高位，受强劲的劳动市场驱动。

美元也受到美联储主席提名人鲍威尔的讲话支撑，Esiner说。

“美联储下月会议升息的理据越来越充分”鲍威尔周二在美国参议院金融委员会上表示。

鲍威尔表示，美联储应“果断应对”新的经济危机，表明自己是现任美联储主席叶伦和她的前任伯南克实施的联储政策的继承人。

Silicon Valley Bank高级汇市交易员Minh Trang表示，鲍威尔的言论描绘的图画同即将卸任的叶伦的货币政策策略大致类似。

“他试图传达的是换届后政策是连贯的。”Trang表示。

参议院预算委员会周二投票通过了共和党税改议案，将提交给参议院全体投票，这为特朗普总统推进大规模减税计划扫清了一个潜在的障碍，尽管部分共和党参议员仍有疑虑。之后美元小幅扩大涨幅。

美元兑日圆上涨0.3%，此前朝鲜发射导弹，落入日本专属经济区。

英镑兑美元从低点反弹逾1%，之前英国每日电讯报援引未具名消息人士表示，英国和欧盟已经就退欧分手费问题达成一致。（完）