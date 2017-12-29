美元指数触及一个月低位 比特币再次下跌

路透纽约12月28日 - 美元兑一篮子货币周四跌至一个月低位，因在大规模税改计划通过后，美国经济成长前景并不算乐观，而比特币连续第二日下跌，因韩国加强对加密货币交易的监管。

包括澳元和新西兰元在内的商品相关货币触及两个月高位，因铜价触及四年高位，油价持于2015年中来的最高水平。

“之前美元因税改预期上涨，目前来说，我们看到美元遭抛售，”瑞穗汇市策略师Sireen Harajli说。

上周美国通过30年来最大规模的税改计划，对美元提供一些支持，但市场对税改会很快带动消费者信心上升不是很有信心。

美元指数周四下滑近0.5%，至11月27日来最低水准。尾盘下跌0.45%，至92.609。

美元指数今年下跌超过9%，势将录得2003年来最大的年度跌幅。在2017年开局，美元触及14年高位，因指望美国总统特朗普实施推动经济成长和推高通胀的措施。

不过，美元回软，因投资者担忧特朗普不能成功落实他的竞选承诺，尤其是基建方面，以及其他国家央行走向收紧货币政策，令与美联储的货币政策差异缩窄。

欧元兑美元升0.55%，至1.1951美元，此前触及一个月最高。欧元在今年迄今上涨了约14%，可望创下2003年来表现最好的一年。

澳元兑美元升0.32%，至0.7791美元。新西兰元兑美元涨0.33%，至0.7081美元。

比特币今年狂涨1,300%，远超任何传统资产。但市场观察者表示,在11天前触及纪录高位近20,000美元后，获利了结打压比特币下跌。

“专业人士获利了结，散户投资者跟随，”XTRADE.IO联合创始人和执行长Alexander Kravets说。

投资者进一步降低对比特币的敞口，此前韩国政府称将采取更多举措，监管国内加密货币交易中的投机行为。

比特币BTC=BTSP在卢森堡Bitstamp交易所尾盘跌9.31%，报13,891.30美元。（完）