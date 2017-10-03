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2017年10月3日 / 凌晨2点06分 / 15 天前

美国经济前景利多带动美元上涨 加泰罗尼亚局势打压欧元走低

1 分钟阅读

路透纽约10月2日 - 美元兑欧元和日圆周一上涨，因投资者对美国经济感到乐观，且欧元因西班牙加泰罗尼亚地区独立公投引发暴力事件拖累下跌。

美元受到提振，因数据显示9月美国制造业活动急升至逾13年半高位，新订单和原材料价格大幅上涨。

“供应管理协会(ISM)公布的美国制造业活动数据令人鼓舞，”法国农业信贷银行汇市策略师Vassili Serebriakov说。

“我认为市场推高美元，是因为投入物价分项指数跳升。但我认为，有必要谨慎看待这些数据，因它不是经季节性调整，可能反应最近的飓风造成的影响，”Serebriakov补充说。

美国税改议案和12月再次升息的可能性上周提振美元走强。

白宫在上周三公布期待已久的税改框架，向美国公司和民众提供减税。

美国总统特朗普正在加快物色美国联邦储备委员会(美联储/FED)下一任主席，他与前美联储理事瓦尔许进行了会谈。外界认为，瓦尔许鹰派色彩比叶伦浓厚。

特朗普还考虑另外三位人选，叶伦也是其中一位。

纽约尾盘，美元兑欧元升0.57%，报1.1746美元，兑日圆升0.12%，报112.61日圆。

西班牙加泰罗尼亚地区独立公投发生暴力事件，燃点对欧元区政治风险的担忧，拖累欧元下跌。

西班牙首相拉霍伊面临该国数十年来最严重的一场宪政危机，此前西班牙加泰罗尼亚地区官员表示，该地区的公投中有90%选民选择脱离西班牙。

“欧洲政治风险增加，”瑞银汇市策略师Constantin Bolz说。不过，“总的来说，我们预期这因素将不会带来巨大的，持久的影响。”

花旗技术分析师表示，美国公债收益率9月月线上升，公债收益率将可能进一步上升。

这会带动美元兑日圆继续攀升，因该货币对同债券走势息息相关，且美元兑日圆在9月由跌转升，包括费兹派屈克在内的花旗银行技术分析师在报告中表示。(完) 　

编译 利棣儿；审校 李军

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