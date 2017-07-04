（重发）焦点：金融稳定委员会主席卡尼警告改革疲劳给G20成长构成风险

路透伦敦7月3日 - 金融稳定委员会(FSB)主席卡尼周一表示，如果监管机构屈从“改革疲劳”，无法完成由金融危机引发的全球银行系统整顿，则全球经济增长将受到影响。

FSB协调20国集团(G20)国家的金融监管。G20各国领导人本周将在德国举行峰会。FSB在始于2007年的金融危机期间成立，随后在近十年里积极制订各项规则，但现在一些决策者希望把经济成长的优先性置于银行业监管之上。

美国总统特朗普曾说过，监管正在阻碍放贷活动。美国财政部已建议推迟实施两项措施，一项是加强银行融资，一项是要求银行为交易账上的证券持有更多的资本。

卡尼亦是英国央行总裁。他在写给G20领导人的信中表示，自危机以来，在提高银行业安全性方面取得了“巨大的进步”，但新生的风险仍在，需要加以解决。

“尤其是向改革疲劳妥协，可能会削弱G20成员国互相依赖彼此系统和机构的意愿，并且在此过程中，削弱依赖彼此资金和流动性池的意愿，”卡尼说。

他说，这意味着家庭和企业可获得的融资将“变少变贵”，而且经济增长“非常可能”下滑。

卡尼称，共同加强基于全球规则的、自愿的国际监管合作，将有助于避免这种情况发生。

**影响力评估**

FSB通过评估新监管规定及其影响，努力使成员国凝聚在一起。卡尼称，评估显示，金融系统已经在“没有妨碍向经济提供信贷的情况下”增强了韧性。

除了美国对一些改革的疑虑外，巴塞尔委员会的监管者在完成巴塞尔协议III方面也面临重重困难。这是一套对全球银行业者更为严格的资本规定。

法国此前指出，巴塞尔协议III的规定会迫使欧洲银行业者寻找大量额外资本。但卡尼呼吁G20领导人紧急协助巴塞尔委员会完成这项工作。

卡尼还表示，所谓的影子银行业起初被认为是风险较高且缺乏监管，但现在已经转化为“有弹性的基于市场的融资渠道”。

卡尼称，一旦为影子银行制定的规则完全实施，则无需解决现有的风险，该领域可能会乐见这一看法。

FSB还将举行高层级的圆桌会议，评估是否存在妨碍汇款服务提供商使用银行服务的不合理障碍。

代理银行业务也在减少，因在那些被外界认为具有洗钱或恐怖主义融资风险的国家，全球各银行在支付服务方面退出竞争，这使背井离乡的人更难将钱汇回他们的家庭。

卡尼称，英国推出的一项计划，使银行经理直接为决策负责，可能以某种形式上在全球进行应用，以解决不当行为问题。所谓的资深经理体制在去年3月实施，不过一些金融机构在回避该新规定。(完)